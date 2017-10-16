Ярош рассекретил имя «гениального комбата», который завербовал актера Пашинина

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Киев, 16 октября. Российского актера Анатолия Пашинина якобы помог завербовать в ряды так называемой «Украинской добровольческой армии» (УДА) командир восьмого батальона Андрей Гергерт. Об этом заявил журналистам бывший лидер «Правого сектора»1 (деятельность данной организации запрещена в России) Дмитрий Ярош.

Политик считает данное событие «информационной диверсией» против РФ.

«Их там аж корчит!.. Это все гениальность комбата восьмого батальона и моего заместителя Андрея Гергерта. Он очень коммуникабельный, умеет с людьми общаться. Вот и завербовал Пашинина. Ну что я могу о нем сказать? Он парень хороший. Воюет», — цитирует слова Яроша издание «Апостроф».

Напомним, ранее стало известно о том, что уехавший воевать в Донбасс на стороне Киева актер Анатолий Пашинин раскритиковал командование Вооруженных сил Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.