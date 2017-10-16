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Сирия и операция в Киркуке: как противостояние Багдада и курдов отразится на ситуации в САР
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    Сирия и операция в Киркуке: как противостояние Багдада и курдов отразится на ситуации в САР

    18:36  16 Октября 2017
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    Сирия и операция в Киркуке: как противостояние Багдада и курдов отразится на ситуации в САР

    Минувшей ночью Багдад начал военную операцию в иракской провинции Киркук, которая контролируется отрядами пешмерги. По сообщениям в социальных сетях, иракские силы используют против курдов «подаренные США Ираку для борьбы с ИГИЛ1 (запрещено в РФ)» танки «Абрамс» и внедорожники «Хамви».

    Есть информация об обоюдных артиллерийских обстрелах, однако прямых боестолкновений пока не ведется. Курды без боя сдали два района на юге провинции, где располагалось несколько военных объектов и электростанция Киркука.

    Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о ходе операции, и как она может повлиять не только на обстановку в Ираке, но и соседней Сирии:

    «На текущий момент иракская армия решает те задачи, которое ей поставило политическое руководство в Багдаде — занятие нефтедобывающей структуры провинции Киркук вокруг города и военных объектов, которые раньше находились в ведении иракской армии. На 12 часов дня уже была занята военная авиабаза К-1. Это произошло в силу того, что по договоренности с представителями Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) часть курдских формирований, связанных с кланом Талабани фактически отступила из Киркука, бросив фронт, и иракцы получили возможность фактически без боя занять ряд очень важных объектов».

    Сирия и операция в Киркуке: как противостояние Багдада и курдов отразится на ситуации в САР

    Однако эксперт отметил, что сейчас из Эрбиля подходят подкрепления, которые должны усилить фронт курдов:

    «Отмечаются, что примут участие и представители «Рабочей партии Курдистана», которая Ираком и Турцией рассматриваются как террористическая организация. В городе сейчас идут перестрелки, пожары, из-за чего часть населения уходит в курдские районы. В арабских же районах население достаточно позитивно встречает продвижение иракской армии и полиции».

    По мнению эксперта, достигнув таких первоначальных успехов, Багдад будет стремиться их развить, продолжая давление на курдов с целью вынудить их полностью уйти из Киркука:

    «Но если американцы поддержат притязания Масуда Барзани, то курды могут упереться. Если начнутся полноценные уличные бои в Киркуке, то это в любом случае затянет сопротивление курдских сил, потому что городская индустриальная застройка не обещает быстрых успехов для иракской армии, которая даже в борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ) при штурме городов демонстрировали не очень высокие темпы продвижения. Курды не сильно хуже боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) в плане именно обороны».

    Сирия и операция в Киркуке: как противостояние Багдада и курдов отразится на ситуации в САР

    Эксперт обратил внимание, что жесткая позиция Ирака в данной ситуации поддерживается и Ираном, и частью Турции:

    «Американцы же, наоборот, призывают к дипломатическому способу разрешения ситуации. Но все стороны подозревают американцев в нечестной игре, считая, что Соединенные Штаты тихой сапой пытаются расколоть Ирак, поэтому увещевания США слушают все меньше».

    По словам эксперта, американцы сейчас, фактически, оказались на распутье:

    «Они либо должны смириться с тем, что курдов сейчас зажмут, либо же оказать им более открытую и явную поддержку, что приведет к резкому ухудшению отношений с Ираком, Ираном и Турцией. Поэтому кризис вокруг этого города может иметь очень большие последствия для всего региона в целом, поскольку ставится под вопрос основы американской политики, связанной с поддержкой курдского фактора».   

    Сирия и операция в Киркуке: как противостояние Багдада и курдов отразится на ситуации в САР

    Скажется ситуация в Киркуке и на Сирии:

    «Учитывая участие «Рабочей партии Курдистана», которая тесно взаимодействует с Рожавой, это может дать определенный козырь в руки Эрдогана, который настаивает на том, что курдские организации носят террористический характер. То есть в отношениях с Ираном, Эрдоган может предложить обменять поддержку Турции иранским действиям в Ираке на поддержку Ирана турецких притязаний в Сирии против курдов».

    Эксперт уточнил, что будет касаться кантона Африн, который находится в окружении турецких войск, и вопроса давления на Рожаву, где фактически сейчас только Россия удерживает Эрдогана от более активных агрессивных действий в отношении сирийских курдов:

    «То есть, если конфликт в Киркуке будет разгораться, это сподвигнет Турцию на более активные действия против курдов сирийских. Если дипломатических вариантов урегулирования ситуации в Ираке не получится, то, скорее всего, это снизит и вероятность мирного исхода курдско-турецких конфликтов в Сирии».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #курды #ирак #рпк #киркук #пешмерга
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