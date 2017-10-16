Семья экс-губернатора Тульской области вложила в IT-фонд «Сколково» 100 млн рублей

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Москва, 16 октября. Фонд семьи бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева стал первым частным инвестором в Сколково. 16 октября экс-глава российского региона вложил 100 млн рублей в Инвестиционное товарищество «Венчурный Фонд Сколково — ИТ I». Соответствующее соглашение было подписано между Груздевым, председателем Ассоциации молодых предпринимателей России и гендиректором Skolkovo Ventures (ООО «Сколково — Венчурные инвестиции»).

«Фонд семьи Груздевых» принял решение стать первым частным соинвестором в «Венчурном фонде Сколково — IT». На первом этапе Фонд намерен инвестировать 100 миллионов рублей», — рассказал Груздев.

«Фонд семьи Груздевых» инвестирует в российские стартапы в области искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, кибербезопасности и т.д. Его капитал составляет 2,5-3 млрд рублей, сообщает телеканал 360.