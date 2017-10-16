Юрист рассказал о плюсах дистанционной отмены штрафов ГИБДД

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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков анонсировал законопроект, который должен упростить процедуру обжалования штрафов, выписанных Госавтоинспекцией. Согласно задумке законодателя, соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях. Данную необходимость парламентарий объясняет сложностью процедуры обжалования штрафов.

«ГИБДД выносит миллионы штрафов, а обжаловать их никто не может, многие водители просто машут рукой и оплачивают не глядя. В самой инспекции об этом давно говорят», — говорит Лысаков.

Пока что законопроект находится в стадии разработки, планируется, что депутаты рассмотрят инициативу в следующем году. Предполагается, что автовладельцы смогут пожаловаться на несправедливый, по их мнению, штраф с помощью портала госуслуг.

Автоюрист и адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что процедура обжалования выписанных штрафов действительно довольно сильно забюрократизирована.

«Это очень актуальный вопрос, поскольку сегодня процедура обжалования штрафа занимает многие месяцы. Несмотря на то, что многие структуры сегодня принимают жалобы через Интернет, это не совсем законно, поскольку жалоба должна подаваться в письменном виде, а не в электронном. Если этот вариант будет узаконен, то это будет совершенно справедливое и правильное решение. Но нужно понимать, что далеко не все штрафы можно будет оспорить через Интернет. Несогласия со штрафом недостаточно для того, чтобы его оспорить. Возможность отменить санкцию должна быть в тех случаях, когда вынесенное Госавтоинспекцией постановление содержит явные нарушения. Например, когда штраф был выписан на один автомобиль, а на фотографии изображен другой», — рассуждает Радько.

При этом юрист подчеркнул, что законопроект однозначно не позволит оспаривать автоматически все штрафы. Например, в том случае, когда человек продал свою машину, а новый владелец проехал на запрещающий сигнал светофора, либо выехал на встречную полосу движения, а штраф пришел бывшему владельцу, то вряд ли у гражданина будет возможность оспорить постановление ГИБДД через Интернет.

«Для подтверждения факта продажи необходимо предъявить оригинал договора купли-продажи. Сделать это дистанционно невозможно, поэтому далеко не все доводы, которые являются основаниями для отмены постановления, могут быть представлены в электронном виде», — продолжает Сергей Радько.

По словам адвоката, ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы, поэтому человек, который хочет обжаловать штраф, должен привести максимальное количество доказательств, которые бы свидетельствовали о его невиновности.

«Например, в качестве доказательства невиновности может быть представлен факт отсутствия запрещающего знака на участке дороги, где было совершено правонарушение. Вряд ли можно будет удаленно доказать, что знака там нет, поскольку для этого необходимо заявить ходатайство об истребовании документов из дорожных служб, изучить расположение знака. Далеко не все документы, которые могут являться основаниями для обжалования, могут быть проверены дистанционно», — рассуждает собеседник ФАН.

Новый закон будет работать в тех случаях, когда у представителей ГИБДД будет возможность удаленно проверить обоснованность штрафа. Например, когда постановление было вынесено на другой автомобиль, либо когда камера неверно считала государственный номер.