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Общество
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Джигарханяна
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    Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Джигарханяна

    16:43  16 Октября 2017
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    Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Джигарханяна

    Москва, 16 октября. Легендарный актер театра и кино Армен Джигарханян почти неделю находится в 57-й городской больнице Москвы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника 57-й городской больницы Москвы.

    «Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести», — сообщает источник.

    По данным источника, Армен Джигарханян поступил в больницу 10 октября. Актер был госпитализирован частным образом, без каких-либо документов, а также сам попросил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая супругу.

    Официальный представитель жены актера Ирина Мазур обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность действий сотрудников больницы. По словам Мазур, жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор ничего не знает о состоянии мужа.

    Автор: Алексей Громов
    #больница #госпитализация #джигарханян
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