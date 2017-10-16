Путин подписал указ о санкциях против КНДР

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Москва,16 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

Как отмечается в тесте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, имеется в виду резолюция от 30 ноября 2016 года, которая была принята в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний. Подписанный российским лидером указ уточняет ряд мер, введенных в 2007 году в связи с резолюцией Совбеза ООН от 14 октября 2006 года.

Кроме того, указом утвержден перечень продукции, технологий и материалов, поставка которых в Северную Корею запрещена.

Напомним, в понедельник Европейский союз принял новые односторонние санкции в отношении Северной Кореи, введя новые ограничения на торговлю нефтяными продуктами, финансовые транзакции и формирование совместных предприятий.