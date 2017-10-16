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Донбасс сегодня: Моторолу почтили в ДНР, ВСУ отсекают от Саакашвили, Ярош о вербовке Пашинина
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    Донбасс сегодня: Моторолу почтили в ДНР, ВСУ отсекают от Саакашвили, Ярош о вербовке Пашинина

    17:09  16 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: Моторолу почтили в ДНР, ВСУ отсекают от Саакашвили, Ярош о вербовке Пашинина

    Донбасс сегодня, 16 октября. Моторолу вспоминали в ДНР в годовщину его гибели. Начштаба АТО отрезал бойцов ВСУ от Михаила Саакашвили. Генпрокуратура ДНР заплатит за информацию о преступлениях против дончан. Дмитрий Ярош рассказал о вербовке артиста Анатолия Пашинина.

    Моторолу вспоминали в Донбассе в годовщину его гибели

    Год назад в столице Донецкой народной республики погиб легендарный командир батальона «Спарты» Арсений Павлов, более известный под позывным «Моторола». Моторола погиб в результате взрыва в лифте дома, где он жил с семьей.

    В годовщину гибели Моторолы, в убийстве которого правоохранители ДНР подозревают украинских диверсантов, действовавших по заданию СБУ, жители Донецка почтили память героя.

    Поминовение прошло на кладбище, также о его памяти молились в местных храмах, сообщает «Комсомольская правда».

    В городе были развешаны баннеры с портером Моторолы и его цитатой: «Моя задача — защитить народ, который сделал свой выбор».

    Моторолу вспоминали в Донбассе в годовщину его гибели

    «Для меня лично Моторола — это не только герой ДНР, — рассказал КП житель Донецка Сергей Федорович. — Я считаю его героем всего Донбасса, часть которого, к сожалению, находится под Украиной».

    «Его смерть меня потрясла», — говорит жительница Донецка Светлана.

    «Моторола — это лидер нашего движения, — говорит коллега Светланы. — Сегодня поставлю свечу за его упокой в церкви. Его гибель — трагедия для всех нас».

    ЛНР: Начштаба АТО запретил бойцам ВСУ общаться с Саакашвили

    Начальник штаба так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины приказал ограничить доступ экс-президента Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаила Саакашвили к объектам ВСУ в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    Распоряжение вызвано тем, что на сегодняшний день более 70% военнослужащих ВСУ недовольны политическим курсом президента Украины Петра Порошенко, а Михаил Саакашвили может еще больше раскачать протестные настроения в армии, отметил Марочко.

    Опасаясь бунтов и для сдерживания роста негативных настроений среди военнослужащих, начальник штаба АТО генерал-лейтенант Александр Лакота приказал ограничить доступ Михаилу Саакашвили, его сторонникам и представителям СМИ на все объекты ВСУ в зоне проведения АТО, рассказал представитель народной милиции ЛНР. Под запрет также попали все личные контакты украинских военнослужащих с Саакашвили и его свитой.

    Начштаба АТО запретил бойцам ВСУ общаться с Саакашвили

    Генпрокуратура ДНР собирает данные о преступлениях против мирных жителей Донбасса

    Правоохранители ДНР готовы выплачивать вознаграждение за ценную информацию о преступлениях на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом было заявлено на презентации проекта «Горячая линия правоохранительных органов ДНР».

    В рамках проекта жители со всей территории Украины могут сообщать о преступлениях украинских силовиков, совершенных в отношении мирного населения Донбасса.

    «На базе «горячей линии» создан и функционирует проект «Crime-корр». Суть проекта в том, что правоохранительные органы ДНР готовы выплачивать вознаграждение за информацию, представляющую особую ценность для силовых или правоохранительных ведомств», — рассказала представитель пресс-службы генпрокуратуры ДНР Ольга Черногор.

    По ее словам, после регистрации на сайте участник автоматически становится общественным корреспондентом и может делиться информацией. Отмечается, что выплаты за предоставленные сведения, сумма которых не уточняется, будут производиться удобным для заявителя способом.

    Вот одно из обращений от общественного корреспондента, поступившее на горячую линию: «Врачи Курахово: количество женщин, изнасилованных солдатами ВСУ постоянно растет». В публикации сообщается, что потерпевшие от насилия в большинстве случаев не обращались в полицию Украины, поскольку были крайне запуганы.

    Генпрокуратура ДНР собирает данные о преступлениях против мирных жителей Донбасса

    Ярош гордится вербовкой Пашинина

    Бывший лидер запрещенной в РФ организации «Правый сектор», депутат Рады Дмитрий Ярош рассказал изданию «Апостроф», как был завербован российско-украинский актер Анатолий Пашинин, который в результате «обработки» вступил в ряды «Украинской добровольческой армии» (сформирована на основе запрещенного в РФ «Правого сектора»1 — прим.), воюющей в Донбассе.

    По словам Яроша, актера завербовал комбат 8-го батальона Андрей Гергерт.

    «Это все гениальность комбата и моего заместителя Андрея Гергерта, — заявил Ярош. — Он очень коммуникабельный, умеет с людьми общаться. Вот и завербовал Пашинина».

    Ярош очень гордится этой историей и считает Пашинина чуть ли не секретным оружием «правосеков».

    Ярош гордится вербовкой Пашинина

    «Их [в РФ] там аж корчит! — заявил Ярош, назвав Пашинина «информационной диверсией против России». — А мы благодарны ему за то, что он присоединился к нам. Для нас это честь. Пусть воюет».

    Ранее российский писатель и политрук ДНР Захар Прилепин пожелал встретиться с Пашининым в Донбассе, но, судя по всему, такая встреча еще не произошла. Также не подтвердились слухи о гибели Пашинина в зоне АТО.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #лнр #саакашвили #ярош #пашинин
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