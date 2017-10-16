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Украина
Киев сознательно толкает ДНР и ЛНР к независимости — одесский журналист
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    Киев сознательно толкает ДНР и ЛНР к независимости — одесский журналист

    17:46  16 Октября 2017
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    На Украине считают, что Киев сознательно отдаляет ДНР и ЛНР

    Киев, 16 октября. Украинское руководство сознательно отделяет Донецкую и Луганскую народные республики, но официально этого не признает, заявил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев на своей странице в Facebook.

    Ткачев прокомментировал новость о том, что в ДНР наладили доступ к Интернету в обход Украины, о чем ранее заявил министр связи республики Виктор Яценко. Главред «Таймера» обратил внимание, что это было сделано после того, как Киев отключил доступ к Сети жителям этих территорий.

    «Власти Украины системно толкают ДНР и ЛНР в сторону инфраструктурной и экономической независимости, — убежден Ткачев. — Фактов слишком много для того, чтобы поверить в простое совпадение».

    Он напомнил о финансовой, двух транспортных блокадах Донбасса, а также об отключении света и связи в регионе. Именно они толкнули ДНР и ЛНР присоединиться к рублевой зоне, перейти на импорт продуктов из других стран, нарастить свое производство, создать собственную связь «Феникс», переориентировать экспорт в Россию и многое другое.

    Он отметил, что Киеву не нужно возвращение Донбасса, так как его жители «разнесут» нынешний политических строй Украины, «просто придя к избирательным урнам».

    «Недаром сейчас активно думают, как бы убрать из избирательного процесса жителей Донецкой и Луганской областей, проживающих на контролируемой территории — и, думаю, придумают», — заметил Ткачев.

    На Украине считают, что Киев сознательно отдаляет ДНР и ЛНР

    На Украине считают, что Киев сознательно отдаляет ДНР и ЛНР

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #донбасс #украина #лнр
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