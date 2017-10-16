Киев сознательно толкает ДНР и ЛНР к независимости — одесский журналист

В Избранное

Киев, 16 октября. Украинское руководство сознательно отделяет Донецкую и Луганскую народные республики, но официально этого не признает, заявил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев на своей странице в Facebook.

Ткачев прокомментировал новость о том, что в ДНР наладили доступ к Интернету в обход Украины, о чем ранее заявил министр связи республики Виктор Яценко. Главред «Таймера» обратил внимание, что это было сделано после того, как Киев отключил доступ к Сети жителям этих территорий.

«Власти Украины системно толкают ДНР и ЛНР в сторону инфраструктурной и экономической независимости, — убежден Ткачев. — Фактов слишком много для того, чтобы поверить в простое совпадение».

Он напомнил о финансовой, двух транспортных блокадах Донбасса, а также об отключении света и связи в регионе. Именно они толкнули ДНР и ЛНР присоединиться к рублевой зоне, перейти на импорт продуктов из других стран, нарастить свое производство, создать собственную связь «Феникс», переориентировать экспорт в Россию и многое другое.

Он отметил, что Киеву не нужно возвращение Донбасса, так как его жители «разнесут» нынешний политических строй Украины, «просто придя к избирательным урнам».