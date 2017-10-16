Вступают в силу немедленно: Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР

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Брюссель, 16 октября. Европейский союз принял новые односторонние санкции в отношении Северной Кореи, введя новые ограничения на торговлю нефтяными продуктами, финансовые транзакции и формирование совместных предприятий. Об этом в понедельник говорится в заявлении по КНДР, принятом на заседании Совета Евросоюза на уровне глав дипломатических ведомств.

Отмечается, что новые ограничения против Пхеньяна «вступают в силу немедленно».

Согласно тексту документа, беря во внимание угрозу международному миру и стабильности, которая исходит от КНДР, новые санкции приняты с целью оказать давление на Северную Корею для выполнения ее международных обязательств, отраженных в нескольких резолюциях Совета Безопасности ООН.

Кроме того, отмечается, что санкции введены в отношении трех физических лиц и шести организаций КНДР.