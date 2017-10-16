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Политика
Вступают в силу немедленно: Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР
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    Вступают в силу немедленно: Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР

    16:20  16 Октября 2017
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    Вступают в силу немедленно: Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР

    Брюссель, 16 октября. Европейский союз принял новые односторонние санкции в отношении Северной Кореи, введя новые ограничения на торговлю нефтяными продуктами, финансовые транзакции и формирование совместных предприятий. Об этом в понедельник говорится в заявлении по КНДР, принятом на заседании Совета Евросоюза на уровне глав дипломатических ведомств.

    Отмечается, что новые ограничения против Пхеньяна «вступают в силу немедленно». 

    Вступают в силу немедленно: Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР

    Согласно тексту документа, беря во внимание угрозу международному миру и стабильности, которая исходит от КНДР, новые санкции приняты с целью оказать давление на Северную Корею для выполнения ее международных обязательств, отраженных в нескольких резолюциях Совета Безопасности ООН.

    Кроме того, отмечается, что санкции введены в отношении трех физических лиц и шести организаций КНДР.

    Автор: Дана Балан
    #санкции #евросоюз #кндр #ес #северная корея #брюссель
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