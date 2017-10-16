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Спорт
ЦСКА предлагал за Стоцкого 3 млн евро
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    ЦСКА предлагал за Стоцкого 3 млн евро

    16:14  16 Октября 2017
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    ЦСКА предлагал за Стоцкого 3 млн евро

    Москва, 16 октября. ФК ЦСКА предлагал «Уфе» за полузащитника Дмитрия Стоцкого 3 млн евро, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Как стало известно, «армейцы» были готовы заплатить за 27-летнего футболиста 3 млн евро. Однако в контракте у Стоцкого имеется пункт о фиксированной сумме выкупа, причем, довольно высокой.

    До последнего момента «Уфе» не поступало предложений, близких к указанной сумме.

    Напомним, что Стоцкий в текущем сезоне принял участие в двенадцати матчах и отдал три голевых передачи.

    Автор: Константин Тихов
    #уфа #цска
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