ЦСКА предлагал за Стоцкого 3 млн евро

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Москва, 16 октября. ФК ЦСКА предлагал «Уфе» за полузащитника Дмитрия Стоцкого 3 млн евро, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Как стало известно, «армейцы» были готовы заплатить за 27-летнего футболиста 3 млн евро. Однако в контракте у Стоцкого имеется пункт о фиксированной сумме выкупа, причем, довольно высокой.

До последнего момента «Уфе» не поступало предложений, близких к указанной сумме.

Напомним, что Стоцкий в текущем сезоне принял участие в двенадцати матчах и отдал три голевых передачи.