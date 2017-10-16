Клинцевич о «блицкриге» Яроша: У Украины нет ни авиации, ни танков для штурма Крыма

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Для захвата Крыма украинской армии придется использовать танки и боевую авиацию. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины, бывший лидер «Правого сектора»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) Дмитрий Ярош. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По мнению Яроша, попытка вооруженного захвата Крыма неизбежно натолкнется на противодействие со стороны Вооруженных сил РФ. Поэтому операция должна быть максимально масштабной и стремительной.

«Наши танки поперли на Перекоп, авиация нанесла ракетные удары по базе Черноморского флота в Севастополе и так далее», — размечтался Ярош о блицкриге.

Кроме того, украинский депутат добавил, что украинские спецслужбы должны активно работать над возвращением полуострова Крым под контроль Киева.

Войны не будет

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН заявление Дмитрия Яроша.

«Во-первых, у украинской армии есть толковые генералы, которые понимают, что из себя представляет война, и способна ли украинская армия противостоять российской. Поэтому никакой войны не будет, никто Крым брать силой не станет. Если кто-то в этом плане пытается поучаствовать, я их разочарую. Во-вторых, Ярош — провокатор. Это человек, который на чужой крови делает себе рекламу, не до конца отдавая себе отчет в том, что будет с людьми, которые пойдут в атаку. И самое главное — у украинцев нет ни авиации, ни танков для штурма Крыма. Они, конечно, сейчас модернизировали Т-72, поставили на него современные натовские прицелы, тепловизоры, дальномеры. Этот танк сейчас представляет из себя достаточно серьезную боевую единицу, но должен сказать, что он тоже горит. Поэтому гражданам надо успокоиться, ничего не будет, и не обращать внимание на провокаторов», — пояснил Франц Клинцевич.

Тем не менее, заметил сенатор, украинского солдата не надо недооценивать. «Мы все русские люди», — добавил политик.

«У нас одинаковые менталитет и качества. И очень не хотелось бы мне, чтобы украинский солдат был мотивирован в таком деле (в штурме Крыма, — Прим. ФАН), потому что он представляет из себя очень надежного и проверенного бойца. Мы с этим бойцом вместе воевали в Афганистане, и рядом с русским солдатом он брал Берлин. Но Крым ни политическим, ни военным путем никто вернуть не сможет. Россия его возвращать не собирается. Тема закрыта», — резюмировал Франц Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.