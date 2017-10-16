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Украина
La Croix: Тотальная коррупция может лишить Украину военной помощи Запада
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    La Croix: Тотальная коррупция может лишить Украину военной помощи Запада

    18:49  16 Октября 2017
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    La Croix: Тотальная коррупция может лишить Украину военной помощи Запада

    Москва, 16 октября. Тотальная коррупция остается главной проблемой вооруженных сил Украины. Об этом говорится в статье под названием «Коррупция продолжает подрывать украинскую армию», опубликованной на страницах французского издания La Croix.

    Даже при постоянно растущем военном бюджете вооруженные силы Украины остаются ослабленными из-за повального казнокрадства, в результате чего создается впечатление, что под украинскую армию заложена «коррупционная мина». При этом западные кредиторы требуют от Киева создать специальный антикоррупционный суд, который снимет политическую зависимость с судей и станет фактором понижения уровня коррупции в судейском корпусе.

    Автор статьи обращает внимание на скандальное задержание замминистра обороны Украины Игоря Павловского и главы департамента госзакупок военного ведомства Владимира Гулевича, которые были взяты под стражу 11 октября по подозрению в создании коррупционной схемы хищения государственных средств на сумму более 5,6 миллиона долларов при закупке топлива для министерства обороны Украины.

    Кроме того, в августе сразу пять представителей Минобороны Украины были арестованы за махинации с госконтрактами на поставку амуниции. В июле был арестован глава Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив и его заместитель Олег Ткаченко, которые оснащали новые танки комплектующими, снятыми со старых списанных машин, а разницу в цене присваивали себе.

    Однако проблема коррупции актуальна не только для министерства обороны Украины, но и для всех органов украинской власти. Данная ситуация ставит под угрозу сотрудничество с западными партнерами, предоставляющими военную помощь, в первую очередь с Канадой, Великобританией и США. Кроме того, Киев может лишиться и помощи МВФ, предупреждают во Франции.

    Международный валютный фонд назвал создание антикоррупционного суда главным условием для предоставления Киеву будущего транша, но это не повлияло на темпы борьбы с коррупцией на Украине. Президент Украины Петр Порошенко пообещал создать антикоррупционный суд в 2019 году, однако данное заявление вызывает большие сомнения, так как именно в 2019 году должны состояться выборы президента Украины.

     

    Автор: Алексей Громов
    #всу #украина #коррупция #армия #la croix
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