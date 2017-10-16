Символ единства России: в Госдуме оценили идею строительства Сахалинского моста

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Мост, соединяющий Сахалинский полуостров с материковой частью РФ, вполне возможно, станет следующим масштабным инфраструктурным проектом российских властей. О возможном исполнителе и деталях проекта теоретизирует Bloomberg.

Мост через Сахалинский пролив потенциально может стать лишь первой частью более масштабного транспортного проекта, который соединит российские территории с японским островом Хоккайдо. Потому Москва рассчитывает привлечь к строительству инвестиции из Токио. Газета Bloomberg, впрочем, уверена, что у РФ не получится этого сделать.

Журналисты указывают на то, что во время своего последнего визита во Владивосток, японский премьер-министр, как кажется, достаточно прохладно был настроен в отношении сахалинского проекта. Синдзо Абэ заявил тогда, что уровень отношений между РФ и Японией еще должен быть повышен, прежде чем такие серьезные совместные проекты станут осуществимыми.

Тем не менее, по мнению Валерия Гартунга, первого зампреда комитета ГД РФ по экономической политике, Сахалинский мост мог бы быть выгодным для России проектом, даже если он и не станет частью глобальной транспортной магистрали, соединяющей Москву и Токио. Здесь, впрочем, более уместно говорить о политической, нежели экономической выгоде.

«Конечно, было бы хорошо, если бы этот мост был построен. Материковая часть страны должна быть соединена с ее островной частью. Транспортная связь — государствообразующий фактор. Если у островной части государства нет связи с его остальной частью, то это является преградой в общении. Развитие двух частей страны также идет по-разному», — заявил депутат в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Пока рано делать окончательные выводы о том, насколько экономически выгодными или окупаемыми будут проекты Сахалинского моста и последующий проект моста между РФ и Японией. Здесь, напоминает депутат, еще предстоит сделать массу расчетов.

«Если у вас есть ограничения по деньгам — а они у нас, когда дело касается дорожного строительства, есть — то нужно тщательно выбирать, как с наибольшей выгодой потратить их прямо сейчас и где будет максимальная отдача. Такое на коленке, на листочке, не посчитаешь. Всегда нужно сравнивать. Когда у тебя есть выбор между инвестированием в разные проекты, ты должен тщательно рассчитать окупаемость этих проектов», — продолжает Гартунг.

Понятно, впрочем, что Сахалинский мост является не только экономическим, но и политическим, государственным проектом. Здесь все обстоит достаточно просто. Политические дивиденды, которые Россия могла бы получить от такого строительства, трудно переоценить.

«Напрашивается аналогия с Крымским мостом, особенно учитывая то, что его строительство движется к завершению. Сахалин так же, как и Крым, неплохо было бы соединить с материковой частью страны для того, чтобы приблизить его к России»,— поясняет парламентарий.

Мост через Керченский пролив, резюмирует Гартунг, стал символом возвращения Крыма в состав России, того, что Крым — это Россия. Принадлежность Сахалина к РФ никто не оспаривает, тем не менее может быть политически целесообразным показать, что российское государства держит свои дальневосточные рубежи так же прочно, как и западные. Учитывая последние попытки японской стороны вновь поставить под вопрос территориальную принадлежность Курильских островов, подобная демонстрация была бы как никогда оправданной.