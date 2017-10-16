Военная операция в Киркуке: причины и последствия противостояния Ирака и курдов

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Сегодня ночью началась военная операция правительственных войск в иракской провинции Киркук. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) узнал у аналитика, заведующего кафедрой теории регионоведения МГЛУ Вадима Макаренко, каковы причины и возможные последствия нынешнего противостояния курдов и центральной власти в Ираке:

«Киркук является уже в течение десятков лет яблоком раздора между курдами и арабами. И стороны не могут договориться по нему, начиная практически с 1970-го года, когда была создана курдская автономия на севере Ирака. Тогда курды не могли договориться с Саддамом Хуссейном. Сейчас проблема с нынешним шиитским правительством Ирака».

Эксперт объяснил, что и курды, и Багдад претендуют на то, чтобы контролировать Киркук, так как это старый нефтеносный район:

«Один из первых, где началась разведка и стала добываться нефть. В данном случае, курды крайне заинтересованы, чтобы этот район находился под их контролем. Это основной нефтеносный район Иракского Курдистана и он чрезвычайно важен для них».

Однако эксперт отметил, что официально Киркук не входил в состав Иракского Курдистана:

«Этот район стал курдским только после того, как курдские формирования освободили Киркук от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Эта территория является спорной и с точки зрения ее этнической композиции. Там есть туркоманы, арабы, курды. Поэтому здесь есть то, по поводу чего спорить и что пытаться отстоять».

По словам нашего собеседника, в Киркуке надо ожидать скорее полицейские операции:

«Здесь будет идти не позиционная война, а попытка, грубо говоря, захвата территорий. Идет спор за имущество, за предприятия. Экономическая сторона вопроса здесь очень важна, и стороны пока пытаются не нанести большой ущерб инфраструктуре Киркука».

Эксперт отметил, что провинция Киркук — сравнительно небольшая:

«Там есть город, и есть индустриальная зона, которая находится около города. Курды уже уступили два индустриальных района Макдад-Халед и Таль аль-Вар, располагающиеся южнее Киркука. В данном случае, они говорят, что сделали это по согласованию с правительственной стороной».

Эксперт считает, что процесс «перетягивания каната» в Киркуке будет очень длительным и очень непростым:

«Потому что очень велики ставки в этой борьбе, и она будет продолжаться достаточно долго, до тех пор, пока не будет найдено какое-то принципиальное решение проблемы вокруг Иракского Курдистана».

Сообщается, что Пентагон накануне призывал Багдад и иракских курдов избегать эскалации напряженности в Ираке, что диаметрально противоположно той позиции, которой Соединенные Штаты в Сирии. Напомним, ранее США не признали и итогов референдума о независимости Курдистана. Однако, как объяснил эксперт, Вашингтон не высказывались против референдума о независимости Иракского Курдистана вообще, а только считали его несвоевременным:

«Потому что, во-первых, еще не закончилась кампания против ИГ1 (запрещено в РФ), а, во-вторых, не восстановлен прежний статус арабо-суннитов в Ираке. С этой точки зрения США считают действия курдов очень преждевременными. В этой ситуации контроль над той частью Ирака, которая окажется вне Иракского Курдистана, перешла бы в руки шиитского правительства. Это совершенно сдвинуло бы баланс сил в Ираке в пользу шиитов, которые находятся с точки зрения Соединенных Штатов под полным контролем Ирана и это, как раз, главная причина».

Вторая причина, почему США сдерживают стремления курдов в Ираке, по мнению эксперта, заключается в том, что федеративное устройство Ирака является наиболее приемлемым:

«Если стороны начнут делить территорию страны и пытаться провести какие-то границы, то, поскольку никогда таких общепризнанных границ внутри страны не было, это будет очень сложный и, скорее всего, очень проблемный процесс. Поэтому считалось, что, оставаясь в пределах одной федеральной структуры, стороны могли бы легче договориться между собой».

Наш собеседник подчеркнул, что, с другой стороны, Соединенные Штаты рекомендовали правительству Ирака не злоупотреблять силой. Тем не менее, эксперт, считает, что ситуация вокруг Киркука — это очень сложный вопрос и, скорее всего, он будет решаться очень долго, путем каких-то взаимных договоренностей:

«При том, что есть информация о начале наступления, активных, интенсивных боев не ведется. Одна сторона берет что-то под контроль, другая уступает. То есть там пока не идет борьба за каждый дом, там пока нет войны. Потому что в противном случае, конечно, от индустриального и промышленного района может ничего не остаться, что не входит в интересы ни арабского, ни курдского населения».

1 Организация запрещена на территории РФ.