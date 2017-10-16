Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Морозные ночи придут в Москву на этой неделе
Политика
Военная операция в Киркуке: причины и последствия противостояния Ирака и курдов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Военная операция в Киркуке: причины и последствия противостояния Ирака и курдов

    17:10  16 Октября 2017
    51

    Военная операция в Киркуке: причины и последствия противостояния Багдада и курдов

    Сегодня ночью началась военная операция правительственных войск в иракской провинции Киркук. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) узнал у аналитика, заведующего кафедрой теории регионоведения МГЛУ Вадима Макаренко, каковы причины и возможные последствия нынешнего противостояния курдов и центральной власти в Ираке:

    «Киркук является уже в течение десятков лет яблоком раздора между курдами и арабами. И стороны не могут договориться по нему, начиная практически с 1970-го года, когда была создана курдская автономия на севере Ирака. Тогда курды не могли договориться с Саддамом Хуссейном. Сейчас проблема с нынешним шиитским правительством Ирака».

    Эксперт объяснил, что и курды, и Багдад претендуют на то, чтобы контролировать Киркук, так как это старый нефтеносный район:

    «Один из первых, где началась разведка и стала добываться нефть. В данном случае, курды крайне заинтересованы, чтобы этот район находился под их контролем. Это основной нефтеносный район Иракского Курдистана  и он чрезвычайно важен для них».

    Военная операция в Киркуке: причины и последствия противостояния Багдада и курдов

    Однако эксперт отметил, что официально Киркук не входил в состав Иракского Курдистана:

    «Этот район стал курдским только после того, как курдские формирования освободили Киркук от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Эта территория является спорной и с точки зрения ее этнической композиции. Там есть туркоманы, арабы, курды. Поэтому здесь есть то, по поводу чего спорить и что пытаться отстоять».

    По словам нашего собеседника, в Киркуке надо ожидать скорее полицейские операции:

    «Здесь будет идти не позиционная война, а попытка, грубо говоря, захвата территорий. Идет спор за имущество, за предприятия. Экономическая сторона вопроса здесь очень важна, и стороны пока пытаются не нанести большой ущерб инфраструктуре Киркука».

    Военная операция в Киркуке: причины и последствия противостояния Багдада и курдов

    Эксперт отметил, что провинция Киркук — сравнительно небольшая:

    «Там есть город, и есть индустриальная зона, которая находится около города. Курды уже уступили два индустриальных района Макдад-Халед  и Таль аль-Вар, располагающиеся южнее Киркука. В данном случае, они говорят, что сделали это по согласованию с правительственной стороной».

    Эксперт считает, что процесс «перетягивания каната» в Киркуке будет очень длительным и очень непростым:

    «Потому что очень велики ставки в этой борьбе, и она будет продолжаться достаточно долго, до тех пор, пока не будет найдено какое-то принципиальное решение проблемы вокруг Иракского Курдистана».

    Военная операция в Киркуке: причины и последствия противостояния Багдада и курдов

    Сообщается, что Пентагон накануне призывал Багдад и иракских курдов избегать эскалации напряженности в Ираке, что диаметрально противоположно той позиции, которой Соединенные Штаты в Сирии. Напомним, ранее США не признали и итогов референдума о независимости Курдистана. Однако, как объяснил эксперт, Вашингтон не высказывались против референдума о независимости Иракского Курдистана вообще, а только считали его несвоевременным:

    «Потому что, во-первых, еще не закончилась кампания против ИГ1 (запрещено в РФ), а, во-вторых, не восстановлен прежний статус арабо-суннитов в Ираке. С этой точки зрения США считают действия курдов очень преждевременными. В этой ситуации контроль над той частью Ирака, которая окажется вне Иракского Курдистана, перешла бы в руки шиитского правительства. Это совершенно сдвинуло бы баланс сил в Ираке в пользу шиитов, которые находятся с точки зрения Соединенных Штатов под полным контролем Ирана и это, как раз, главная причина».

    Вторая причина, почему США сдерживают стремления курдов в Ираке, по мнению эксперта, заключается в том, что федеративное устройство Ирака является наиболее приемлемым:

    «Если стороны начнут делить территорию страны и пытаться провести какие-то границы, то, поскольку никогда таких общепризнанных границ внутри страны не было, это будет очень сложный и, скорее всего, очень проблемный процесс. Поэтому считалось, что, оставаясь в пределах одной федеральной структуры, стороны могли бы легче договориться между собой».

    Военная операция в Киркуке: причины и последствия противостояния Багдада и курдов

    Наш собеседник подчеркнул, что, с другой стороны, Соединенные Штаты рекомендовали правительству Ирака не злоупотреблять силой. Тем не менее, эксперт, считает, что ситуация вокруг Киркука — это очень сложный вопрос и, скорее всего, он будет решаться очень долго, путем каких-то взаимных договоренностей:

    «При том, что есть информация о начале наступления, активных, интенсивных боев не ведется. Одна сторона берет что-то под контроль, другая уступает. То есть там пока не идет борьба за каждый дом, там пока нет войны. Потому что в противном случае, конечно, от индустриального и промышленного района может ничего не остаться, что не входит в интересы ни арабского, ни курдского населения».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #курды #ирак #багдад #референдум #киркук #иракский курдистан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48747

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67288

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82126

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49502

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        148935
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        885
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        4586
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        273
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        1539