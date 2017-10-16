Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Федеральная полиция Ирака заняла здание администрации провинции Киркук
Общество
Генпрокуратура не нашла оснований запрещать прокат «Матильды»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генпрокуратура не нашла оснований запрещать прокат «Матильды»

    16:03  16 Октября 2017
    38

    Генпрокуратура не нашла оснований запрещать прокат «Матильды»

    Москва, 16 октября. Генеральная прокуратура РФ провела проверку исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат фильма «Матильда».

    «Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения не выявлено», — сообщается в официальном пресс-релизе.

    Проверка проводилась в связи с постоянно поступающими обращениями, среди которых и обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

    Эксперты Минкультуры России и специалисты Санкт-Петербургского университета изучили содержание киноленты и не нашли ничего, что могло бы помешать выходу картины в прокат.

    Проверка, проведенная МВД совместно с психологами и лингвистами, также не обнаружила признаков возбуждения ненависти и оскорбления чувств верующих в трейлере «Матильды». Однако, по словам адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина, «эта однозначная правовая позиция», к сожалению, уже не поможет вернуть в эфир снятую ранее со всех каналов рекламу фильма.

    Константин Добрынин

    Добрынин поблагодарил Генпрокуратуру за проделанную работу.

    «Замечательный пресс-релиз. Как жаль, что этот текст писали не мы. Спасибо Генпрокуратуре за внятность и однозначность. Жаль, что позицию государства и его правоохранительных органов не разделяют патриарх и другие иерархи церкви, которые, правда, так и не удосужились пока посмотреть кино», — прокомментировал он.

    Напомним, скандал вокруг ленты Алексея Учителя «Матильда» разгорелся задолго до выхода картины. Однако после просмотра фильма депутаты Госдумы все же его одобрили и разрешили к прокату.

    Кроме того, в конце прошлой недели объединенные сети «Формула кино» и «Синема парк» сообщили, что все же будут показывать «Матильду». Ранее в целях безопасности кинотеатры отказывались принимать фильм в репертуар.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #кино #матильда #алексей учитель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48658

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67253

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82080

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49487

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        148098
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        4117
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        224
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        1409
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        807