Генпрокуратура не нашла оснований запрещать прокат «Матильды»

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Москва, 16 октября. Генеральная прокуратура РФ провела проверку исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат фильма «Матильда».

«Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения не выявлено», — сообщается в официальном пресс-релизе.

Проверка проводилась в связи с постоянно поступающими обращениями, среди которых и обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Эксперты Минкультуры России и специалисты Санкт-Петербургского университета изучили содержание киноленты и не нашли ничего, что могло бы помешать выходу картины в прокат.

Проверка, проведенная МВД совместно с психологами и лингвистами, также не обнаружила признаков возбуждения ненависти и оскорбления чувств верующих в трейлере «Матильды». Однако, по словам адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина, «эта однозначная правовая позиция», к сожалению, уже не поможет вернуть в эфир снятую ранее со всех каналов рекламу фильма.

Добрынин поблагодарил Генпрокуратуру за проделанную работу.

«Замечательный пресс-релиз. Как жаль, что этот текст писали не мы. Спасибо Генпрокуратуре за внятность и однозначность. Жаль, что позицию государства и его правоохранительных органов не разделяют патриарх и другие иерархи церкви, которые, правда, так и не удосужились пока посмотреть кино», — прокомментировал он.

Напомним, скандал вокруг ленты Алексея Учителя «Матильда» разгорелся задолго до выхода картины. Однако после просмотра фильма депутаты Госдумы все же его одобрили и разрешили к прокату.

Кроме того, в конце прошлой недели объединенные сети «Формула кино» и «Синема парк» сообщили, что все же будут показывать «Матильду». Ранее в целях безопасности кинотеатры отказывались принимать фильм в репертуар.