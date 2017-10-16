Россияне отреагировали на «крымский блицкриг» Яроша строками из басни Крылова
Москва, 16 октября. Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош рассказал о военной кампании Украины по возвращению Крыма. Россияне ответили «захватчику» из Киева в социальных сетях.
По мнению Яроша, Киев должен провести военную кампанию по возвращению Крыма. Он убежден, что украинские военнослужащие должны подключить тяжелую военную технику и авиацию, передает «Свободная пресса». Причем ВСУ должны осуществить блицкриг — масштабную и стремительную операцию.
Однако его заявление вызвало у крымчан и других жителей России скорее усмешки, чем ужас.
«Ах, мoська…» — приводят они строки из знаменитой басни Ивана Крылову «Слон и Моська».
«Лучше сразу скажите, что вы сдаетесь, — советуют в Сети. — Толку от этого не будет. Кроме крови и потери еще пары областей».
Большинство также обратили внимание, что военные силы России и Украины не сопоставимы: украинские войска проигрывают по технике в разы.
«Массовый суицид готовят? Откуда авиация и танки? При котором в живых останутся говорящие головы Яроша и Ислямова», — рассуждают в Интернете.
«У России 25 тысяч танков. У Украины около 500. У России не менее 4000 единиц боевых самолетов. У Украины около 150. Причем, по численности и эффективности ВВС РФ уступают только США», — пишут пользователи.
Впрочем, жители Сети убеждены: без Вашингтона здесь не обошлось.
«Парень просто переозвучивает установки из Госдепа США, — предполагают они. — А сделать он с Крымом ничего не может».
«Мечтать не вредно, вредно — не мечтать: забыл добавить в конце своей сказки Ярош», — убеждены соцсети.