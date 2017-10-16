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Новости Сирии
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#Соцсети
Россияне отреагировали на «крымский блицкриг» Яроша строками из басни Крылова
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    Россияне отреагировали на «крымский блицкриг» Яроша строками из басни Крылова

    20:01  16 Октября 2017
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    Россияне отреагировали на «крымский блицкриг» Яроша строками из басни Крылова

    Москва, 16 октября. Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош рассказал о военной кампании Украины по возвращению Крыма. Россияне ответили «захватчику» из Киева в социальных сетях.

    По мнению Яроша, Киев должен провести военную кампанию по возвращению Крыма. Он убежден, что украинские военнослужащие должны подключить тяжелую военную технику и авиацию, передает «Свободная пресса». Причем ВСУ должны осуществить блицкриг — масштабную и стремительную операцию.

    Однако его заявление вызвало у крымчан и других жителей России скорее усмешки, чем ужас.

    «Ах, мoська…» — приводят они строки из знаменитой басни Ивана Крылову «Слон и Моська».

    Россияне отреагировали на «крымский блицкриг» Яроша строками из басни Крылова

    «Лучше сразу скажите, что вы сдаетесь, — советуют в Сети. — Толку от этого не будет. Кроме крови и потери еще пары областей».

    Россияне отреагировали на «крымский блицкриг» Яроша строками из басни Крылова

    Большинство также обратили внимание, что военные силы России и Украины не сопоставимы: украинские войска проигрывают по технике в разы. 

    «Массовый суицид готовят? Откуда авиация и танки? При котором в живых останутся говорящие головы Яроша и Ислямова», — рассуждают в Интернете.

    «У России 25 тысяч танков. У Украины около 500. У России не менее 4000 единиц боевых самолетов. У Украины около 150. Причем, по численности и эффективности ВВС РФ уступают только США», — пишут пользователи.

    Россияне отреагировали на «крымский блицкриг» Яроша строками из басни Крылова

    Впрочем, жители Сети убеждены: без Вашингтона здесь не обошлось.

    «Парень просто переозвучивает установки из Госдепа США, — предполагают они. — А сделать он с Крымом ничего не может».

    Россияне отреагировали на «крымский блицкриг» Яроша строками из басни Крылова

    «Мечтать не вредно, вредно — не мечтать: забыл добавить в конце своей сказки Ярош», — убеждены соцсети.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #крым #соцсети #ярош
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