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Москва, 16 октября. Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош рассказал о военной кампании Украины по возвращению Крыма. Россияне ответили «захватчику» из Киева в социальных сетях.

По мнению Яроша, Киев должен провести военную кампанию по возвращению Крыма. Он убежден, что украинские военнослужащие должны подключить тяжелую военную технику и авиацию, передает «Свободная пресса». Причем ВСУ должны осуществить блицкриг — масштабную и стремительную операцию.

Однако его заявление вызвало у крымчан и других жителей России скорее усмешки, чем ужас.

«Ах, мoська…» — приводят они строки из знаменитой басни Ивана Крылову «Слон и Моська».

«Лучше сразу скажите, что вы сдаетесь, — советуют в Сети. — Толку от этого не будет. Кроме крови и потери еще пары областей».

Большинство также обратили внимание, что военные силы России и Украины не сопоставимы: украинские войска проигрывают по технике в разы.

«Массовый суицид готовят? Откуда авиация и танки? При котором в живых останутся говорящие головы Яроша и Ислямова», — рассуждают в Интернете.

«У России 25 тысяч танков. У Украины около 500. У России не менее 4000 единиц боевых самолетов. У Украины около 150. Причем, по численности и эффективности ВВС РФ уступают только США», — пишут пользователи.

Впрочем, жители Сети убеждены: без Вашингтона здесь не обошлось.

«Парень просто переозвучивает установки из Госдепа США, — предполагают они. — А сделать он с Крымом ничего не может».