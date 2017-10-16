Певцов о Марьянове: Он был настоящим мужчиной

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Москва, 16 октября. Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов прокомментировал новость о внезапной смерти артиста Дмитрия Марьянова.

По его словам, Марьянов был блистательным артистом. Он вспомнил, насколько был поражен его игрой в спектакле «Две женщины» режиссер Марк Захаров.

«Марк Анатольевич говорил ему такие слова, которые он, в принципе, не всегда говорит артистам», — подчеркнул Певцов.

Кроме того, он добавил, что Марьянов был совершенно удивительным человеком и настоящим мужчиной.

«Он был настоящим мужиком, он был светлым человеком, очень дружественным и потрясающе талантливым», — передает слова Певцова RT.

Он также выразил соболезнования родным и близким Марьянова.

Напомним, известный российский актер скончался на 48-м году жизни. Согласно предварительным данным, актер умер вследствие оторвавшегося тромба.