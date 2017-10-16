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Певцов о Марьянове: Он был настоящим мужчиной
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    Певцов о Марьянове: Он был настоящим мужчиной

    15:59  16 Октября 2017
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    Певцов о Марьянове: Он был настоящим мужчиной

    Москва, 16 октября. Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов прокомментировал новость о внезапной смерти артиста Дмитрия Марьянова. 

    По его словам, Марьянов был блистательным артистом. Он вспомнил, насколько был поражен его игрой в спектакле «Две женщины» режиссер Марк Захаров. 

    «Марк Анатольевич говорил ему такие слова, которые он, в принципе, не всегда говорит артистам», — подчеркнул Певцов. 

    Кроме того, он добавил, что Марьянов был совершенно удивительным человеком и настоящим мужчиной. 

    Певцов о Марьянове: Он был настоящим мужчиной

    «Он был настоящим мужиком, он был светлым человеком, очень дружественным и потрясающе талантливым», — передает слова Певцова RT

    Он также выразил соболезнования родным и близким Марьянова.

    Напомним, известный российский актер скончался на 48-м году жизни. Согласно предварительным данным, актер умер вследствие оторвавшегося тромба.

    Автор: Дана Балан
    #актер #певцов #марьянов
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