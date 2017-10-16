Тренер «Спартака» признал, что с «Зенитом» тяжело тягаться

Москва, 16 октября. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью ESPN признал, что его клубу тяжело конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке.

«Я знаю, что существует правило финансового фэйр-плей, но «Зенит» все равно умудрился подписать целую команду. Возможно, все нормально, ведь в прошлом они продавали некоторых своих футболистов за большие деньги. В любом случае, я не слежу за этим пристально, все равно тягаться с ними на трансферном рынке тяжело любому российскому клубу. Нам же нужно стараться выжать максимум из того, что у нас есть», — заявил Каррера.