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Тренер «Спартака» признал, что с «Зенитом» тяжело тягаться
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    Тренер «Спартака» признал, что с «Зенитом» тяжело тягаться

    15:24  16 Октября 2017
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    Тренер «Спартака» признал, что с «Зенитом» тяжело тягаться

    Москва, 16 октября. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью ESPN признал, что его клубу тяжело конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке.

    «Я знаю, что существует правило финансового фэйр-плей, но «Зенит» все равно умудрился подписать целую команду. Возможно, все нормально, ведь в прошлом они продавали некоторых своих футболистов за большие деньги. В любом случае, я не слежу за этим пристально, все равно тягаться с ними на трансферном рынке тяжело любому российскому клубу. Нам же нужно стараться выжать максимум из того, что у нас есть», — заявил Каррера.

    Тренер «Спартака» признал, что с «Зенитом» тяжело тягаться

    На данный момент красно-белые под руководством итальянца занимают 5-е место в чемпионате страны и отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков. 

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #зенит #спартак #каррера #манчини #трансферы
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