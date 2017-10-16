Превосходя американский тип: перспективный атомный эсминец «Лидер»

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Атомный эсминец «Лидер» — это перспективный эсминец дальней морской зоны проекта 23560, реализуемый с ядерной энергетической установкой (экспортное название «Шквал»). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В задачи перспективного эсминца будет входить обеспечение защиты морских и океанских коммуникаций, уничтожение важных береговых объектов потенциального противника крылатыми ракетами большой дальности, огневая поддержка десантных групп, а также проведение противодесантных операций. Кроме того, «Лидер» сможет самостоятельно действовать в составе ударных групп, в том числе авианосных.

«Лидер» должен стать универсальным кораблем, который будет способен заменить сразу три класса: большие противолодочные судна, ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан» и собственно эсминцы. Корабль будет оснащен элементами противоракетной и противокосмической обороны.

Имея неограниченную автономность плавания, эти корабли проекта 23560 станут опорными точками в океане. Корабль будет обеспечивать боевую устойчивость Военно-Морского флота Российской Федерации в области противоракетной и противовоздушной обороны во всех зонах Мирового океана.

По своим параметрам (многофункциональность, использование самого широкого спектра вооружений) «Лидер» превзойдет американский тип Arleigh Burke class destroyers. Вероятно, российский эсминец будет включать в себя эшелонированную ПВО и мощные противокорабельные ракетные комплексы.

Предположительно, эсминец «Лидер» получит до четырех пусковых установок «Калибр» с ракетами «Калибр-НК» и «Оникс» (всего около 200 ракет различного назначения). Зенитное ракетное вооружение дальней зоны представит корабельный вариант комплекса С-500 «Прометей».





Облик эсминца «Лидер» в конечном счете может измениться, но в настоящий момент уже известно, что его длина будет составлять 200 метров, ширина — 23 метра, осадка — 6,6 метра, скорость полного хода — 32 узла, экипаж — до 300 человек. Более того, срок службы эсминца составляет не менее 50 лет.

Начало строительство «Лидера» запланировано на 2025 год. Однако резка металла для восьми эсминцев проекта 23560 начнется уже в следующем году.