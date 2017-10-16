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Глава ПФР рассказал о росте реальных пенсий в России
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    Глава ПФР рассказал о росте реальных пенсий в России

    15:47  16 Октября 2017
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    ПФР

    Москва, 16 октября. Страховые пенсионные выплаты в действительности увеличатся в течение ближайших трех лет. Об этом в понедельник заявил председатель Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) Антон Дроздов. 

    Он объяснил, что пенсии уменьшаться не будут, поскольку «они индексируются по инфляции, как минимум, а в будущем году даже выше инфляции на 0,5%». 

    Дроздов уточнил, что специалисты при подсчетах также берут во внимание пенсии работающих пенсионеров, индексация которых отменена с минувшего года.

    ПФР

    «Просто там может быть путаница пенсии работающих и неработающих. Они считают средний индекс, а у нас же работающим не индексируется, и получается, когда ты начинаешь все замешивать в одну корзину, то там может быть такая история», — отметил он.

    Ранее Счетная палата сообщила о сокращении пенсионных выплат в реальном выражении в ближайшие три года на 1,6%.

    Напомним, с 1 января будущего года страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют на 3,7%,

    Автор: Дана Балан
    #россия #индексация пенсий #пенсии #пфр
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