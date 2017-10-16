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Новая авиакомпания появится в России после слияния «Нордавиа» и Red Wings
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    Новая авиакомпания появится в России после слияния «Нордавиа» и Red Wings

    15:23  16 Октября 2017
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    Новая авиакомпания появится в России после слияния «Нордавиа» и Red Wings

    Москва, 16 октября. По решению акционеров в ближайшее время российские авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings будут объединены и образуют новую компанию-авиаперевозчика. Авиакомпании выпустили совместный пресс-релиз, в котором описываются цели слияния.

    По словам руководства компаний, пассажирооборот холдинга, образуемого на базе «Нордавиа» и Red Wings, уже в 2018 году может превысить 3,5 миллиона человек.

    «Создаваемый холдинг будет устойчивым предприятием, способным решать стратегические бизнес задачи с использованием инновационных подходов в управлении и лучших мировых практик гражданской авиации», — заявил Евгений Ключарев, председатель совета директоров АО «Нордавиа» и генеральный директор авиакомпании Red Wings.

    Новая авиакомпания появится в России после слияния «Нордавиа» и Red Wings

    Авиакомпании уже в течение года работают в рамках авиационного альянса, активно используя авиапарк и сеть продажи билетов, а также маршрутную сеть. Укрупнение и создание единого холдинга является основной целью слияния двух компаний, сообщает ТАСС по материалам пресс-релиза, и позволит повысить финансовую устойчивость, обновить авиапарк и повысить эффективность работы авиаперевозчика.

    Автор: Валентин Меликов
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