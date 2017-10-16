Голодец: В 2017 на бюджет поступило больше абитуриентов-отличников

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Москва, 16 октября. Вице-премьер Ольга Голодец рассказала о качестве приема в вузы в 2017 году. По ее словам, большая часть абитуриентов, зачисленных на бюджет, сдали ЕГЭ на 70 баллов и выше.

«В этом году число вузов, которые зачислили на первый курс на бюджетные места больше половины абитуриентов-отличников с баллами ЕГЭ выше 70, у нас достигло 151, 16 вузов пополнили эту категорию», — сообщила вице-премьер на пресс-конференции.

Голодец отметила, что самый высокий уровень приема оказался на специальностях, связанных с информационными технологиями. Также качество приема возросло на медицинские и аграрные специальности.

По словам вице-премьера, самые высокие баллы за выпускные экзамены стабильно требуются для поступления в московские и петербургские вузы. Среди них традиционно Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, а также Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет РАН, МГИМО, Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики, ИТМО, Государственный институт русского языка имени Пушкина, МИФИ.

Итоги приемной кампании подводились на основе данных 400 вузов из 820, существующих в России. На первый курс и в магистратуру в этом году поступило 920 тысяч абитуриентов.

Напомним, в начале сентября Рособрнадзор сообщил, что количество нарушений при приеме в вузы в 2017 году сократилось.