Командование пешмерга: Власти Ирака дорого заплатят за операцию в Киркуке

В Избранное

Багдад, 16 октября. Руководство иракских курдских вооруженных формирований пешмерга сообщило, что атаку на Киркук можно считать «объявлением войны» курдам.

«Правительство аль-Абади — главный ответственный за развязывание войны против народа Курдистана, и оно заплатит большую цену за это нападение», — подчеркнули в пешмерга.

Отмечается, что шиитское ополчение под руководством иранского Корпуса стражей исламской революции тоже участвует в атаке.

Кроме того, в пешмерга также обвиняют некоторых членов партии Патриотического союза Курдистана в «большом историческом предательстве» и в сговоре с иракскими силовиками. В пешмерга добавили, что «эти ответственные лица оставили ряд чувствительных позиций силам ополчения и КСИР без сопротивления».

Напомним, ранее иракские силовики объявили об установлении контроля над аэропортом в городе Киркук.



