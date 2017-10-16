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Командование пешмерга: Власти Ирака дорого заплатят за операцию в Киркуке
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    Командование пешмерга: Власти Ирака дорого заплатят за операцию в Киркуке

    16:23  16 Октября 2017
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    Командование пешмерга: Власти Ирака дорого заплатят за операцию в Киркуке

    Багдад, 16 октября. Руководство иракских курдских вооруженных формирований пешмерга сообщило, что атаку на Киркук можно считать «объявлением войны» курдам. 

    «Правительство аль-Абади — главный ответственный за развязывание войны против народа Курдистана, и оно заплатит большую цену за это нападение», — подчеркнули в пешмерга.

    Отмечается, что шиитское ополчение под руководством иранского Корпуса стражей исламской революции тоже участвует в атаке.

    Кроме того, в пешмерга также обвиняют некоторых членов партии Патриотического союза Курдистана в «большом историческом предательстве» и в сговоре с иракскими силовиками. В пешмерга добавили, что «эти ответственные лица оставили ряд чувствительных позиций силам ополчения и КСИР без сопротивления».

    Напомним, ранее иракские силовики объявили об установлении контроля над аэропортом в городе Киркук

     


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #курды #ирак #киркук #пешмерга
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