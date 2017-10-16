Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Морозные ночи придут в Москву на этой неделе
Происшествия
Труп женщины обнаружили в заброшенном доме в Сергиевом Посаде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Труп женщины обнаружили в заброшенном доме в Сергиевом Посаде

    16:34  16 Октября 2017
    47

    Труп женщины обнаружили в заброшенном доме в Сергиевом Посаде

    Москва, 16 октября. Труп женщины обнаружили в заброшенном доме в Сергиевом Посаде. По данным пресс-службе регионального управления МВД РФ, личность скончавшейся не установлена.

    Тело женщины нашли в доме на Вифанской улице. Предположительно ей было от 35 до 40 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    «В 06.20 15 октября в Сергиевом Посаде, на улице Вифанская в заброшенном доме без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины славянской внешности 35–40 лет», — рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

    Личность женщины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, пишет РИАМО.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #тело #труп #сергиев посад
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48753

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67288

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82127

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49502

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        148953
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        885
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        4586
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        273
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        1539