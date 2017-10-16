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Москва, 16 октября. Труп женщины обнаружили в заброшенном доме в Сергиевом Посаде. По данным пресс-службе регионального управления МВД РФ, личность скончавшейся не установлена.

Тело женщины нашли в доме на Вифанской улице. Предположительно ей было от 35 до 40 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В 06.20 15 октября в Сергиевом Посаде, на улице Вифанская в заброшенном доме без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины славянской внешности 35–40 лет», — рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Личность женщины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, пишет РИАМО.