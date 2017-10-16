Мосгорсуд не стал отменять заочный арест информатора ВАДА Родченкова

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Москва, 16 октября. Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов на заочный арест экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

«Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения», — передает ТАСС решение судьи.

Отмечается, что суд не увидел никаких оснований для изменения постановления, стороны могут изучить вердикт, и в случае несогласия, имеют возможность обжаловать его в кассационной инстанции.

Согласно постановлению районного суда, срок ареста установлен на 60 дней с момента выдачи другим государством или задержания Родченкова на территории России.

Напомним, 1 сентября текущего года Родченков был объявлен в международный розыск, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

В минувшем году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном представила доклад о результатах расследования обвинений в допинговых махинациях на сочинской Олимпиаде-2014.

Расследование проводили, основываясь на показаниях Родченкова.

С января прошлого года Родченков находится на территории США и является информатором ВАДА.