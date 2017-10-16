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Мосгорсуд не стал отменять заочный арест информатора ВАДА Родченкова
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    Мосгорсуд не стал отменять заочный арест информатора ВАДА Родченкова

    15:07  16 Октября 2017
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    Мосгорсуд не стал отменять заочный арест информатора ВАДА Родченкова

    Москва, 16 октября. Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов на заочный арест экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

    «Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения», — передает ТАСС решение судьи. 

    Отмечается, что суд не увидел никаких оснований для изменения постановления, стороны могут изучить вердикт, и в случае несогласия, имеют возможность обжаловать его в кассационной инстанции.

    Согласно постановлению районного суда, срок ареста установлен на 60 дней с момента выдачи другим государством или задержания Родченкова на территории России.

    Мосгорсуд не стал отменять заочный арест информатора ВАДА Родченкова

    Напомним, 1 сентября текущего года Родченков был объявлен в международный розыск, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

    В минувшем году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном представила доклад о результатах расследования обвинений в допинговых махинациях на сочинской Олимпиаде-2014.

    Расследование проводили, основываясь на показаниях Родченкова.

    Мосгорсуд не стал отменять заочный арест информатора ВАДА Родченкова

    С января прошлого года Родченков находится на территории США и является информатором ВАДА.

    Автор: Дана Балан
    #допинг #wada #вада #мосгорсуд #русада #макларен #родченков
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