Эксперт: Восстановление экономики Сирии будет опираться на опыт сотрудничества с СССР

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Москва, 16 октября. Опыт экономического сотрудничества СССР и Сирии станет основой для послевоенного восстановления САР. Об этом заявил старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

По его словам, у Москвы есть очень хорошая предыстория экономических отношений с Дамаском, поскольку именно СССР помогал сирийцам строить дороги, развивать сельское хозяйство, оказывал техническую и материальную поддержку в добыче и переработке полезных ископаемых, а также построил в Сирии несколько крупных электростанций.

«У нас, как известно, все подобные технологии очень неприхотливы и надежны, что в рамках народного хозяйства таких государств, как Сирия, часто играет определяющую роль. Это железнодорожные составы, грузовики, а также специальная техника, которая занимается переработкой первичной продукции», — сказал Зинин в комментарии изданию «Экономика сегодня».

К настоящему моменту многие из этих проектов в Сирии полностью уничтожены в результате гражданской войны, однако у Москвы и Дамаска остался обширный опыт совместной кооперации, который дает России перспективы для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Зинин подчеркнул, что возвращение Москвы в экономику Сирии будет естественным и реальным. Кроме того, заинтересованность в восстановлении сирийской экономики выражает Китай, который сегодня планомерно увеличивает свое влияние на Ближнем Востоке.

Аналогичный интерес может появиться у богатых арабских государств, которые находятся в оппозиции к властям Сирии. Однако с учетом ближневосточной специфики, то обстоятельство, что политические режимы находятся по разные стороны баррикад, не влияет на дальнейшее развитие их торгово-экономических отношений.