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Политика
Между Россией и США: президента Хорватии предостерегли перед встречей с Путиным
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    Между Россией и США: президента Хорватии предостерегли перед встречей с Путиным

    16:56  16 Октября 2017
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    Между Путиным и Трампом: в Сочи главе Хорватии предстоит сделать непростой выбор

    Москва, 16 октября. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович встретится в этом году с президентом России Владимиром Путиным, а также лидером США Дональдом Трампом. Эти переговоры играют важную в роль в судьбе страны, для которой необходимы хорошие отношения и с Москвой, и с Вашингтоном.

    19 октября Грабар-Китарович и Путин встретятся в Сочи. Кроме того, в этом же году у нее запланирована встреча с Трампом. И ей придется балансировать между двумя лидерами. Хорватии, члену НАТО и ЕС, важно сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Вашингтоном, отмечают специалисты. Но на этой стране пересекаются энергетические интересы двух держав.

    «Разговор об энергетике, конечно, станет важной частью встречи глав государств в Сочи, — подчеркивают источники. — Кроме того, хорошо было бы задать направление развития дальнейших отношений между Хорватией и Россией, а также между Хорватией и другими влиятельными партнерами, среди которых Соединенные Штаты занимают первое место».

    «И в этой связи Хорватия должна быть очень осторожна, — предостерегает Globus, напоминая, что интересы России и США чаще всего в Восточной Европе. — Уже не раз можно было услышать, что государственное руководство Хорватии проводит двойственную политику в сфере энергетики, и между президентом и премьером существуют разногласия в этом щекотливом вопросе».

    На политике страны негативно сказываются взаимоотношениях хорватского премьера Андрея Пленковича и Грабар-Китарович. Источники сообщают, что после визита президента в Сочи глава правительства намерен даже в ответ посетить Украину.

    Кроме того, с ним связывают скандал вокруг российского посольства в Хорватии, которому не предоставили новое здание. Переговоры об этом шли почти 10 лет, и стороны уже пришли к общему решению, однако в последний момент Загреб отказался выполнять это обязательство.

    «В дипломатических кругах, близких к россиянам, говорят, что подобное развитие событий накануне визита Колинды Грабар-Китарович в Россию «не случайно», — пишет «ИноСМИ».

    Между Путиным и Трампом: в Сочи главе Хорватии предстоит сделать непростой выбор

    Вопрос российского посольства, энергетическое сотрудничество стран, задолженность Хорватии Сбербанку, а также ряд других стратегически важных вопросов предстоит обсудить Грабар-Китарович на встрече с Путиным в Сочи.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #россия #колинда грабар-китарович #хорватия
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