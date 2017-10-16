Венгры потребовали отделения Закарпатья от Украины

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В Будапеште у посольства Украины прошел митинг под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». В нем приняли участие около 150 человек, в основном представителей националистических и патриотических организаций и партий Венгрии. Кроме независимости региона, населенного венграми, протестующие требовали свободу польским, болгарским, румынским, русинским и армянским национальным меньшинствам, проживающим на Украине.

Возможно, в митинге бы приняло участие больше народа, но посольство Украины расположено на самой северо-западной окраине венгерской столицы, где уже почти нет жилых домов, на улице без тротуара с большим наклоном в гору, а территория вокруг него ограничена трамвайной линией и оградой посольства Мексики. Если бы пришло больше участников, то они перекрыли бы наклонную улицу Иштенхенди, а полиция этого делать не разрешала.

Украинское посольство представляет собой двухэтажный белый домик, обнесенный оградой, с желто-голубым флагом Украины над входом. При этом ограда, разумеется, синего цвета, а табличка с названием учреждения — ржавая. В целом посольство имеет такой невыразительный вид, что его фото отсутствует даже на сайте самого диппредставительства.

Первые участники митинга стали приходить к украинскому посольству в 18.00, зазвучали патриотические венгерские песни, взвился флаг Украины с надписью на русском языке латинскими буквами: «До свидания, Европа». Затем появился флаг Каталонии, встреченный аплодисментами.

Внимание журналистов привлек глава национальной службы правовой защиты Венгрии Томаш Гауди-Нодь, одетый в белую футболку с надписью на английском: «Крым законно принадлежит России, Закарпатье законно принадлежит Венгрии».

Еще три года назад он, будучи депутатом венгерского парламента, выступал в этой футболке на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с речью, где главным требованием было: «Руки прочь от России!». Тогда Нодь своими призывами серьезно озадачил тех, кто незадолго до этого лишил Россию права голоса в ПАСЕ.

На этот раз Нодь заявил, что надо защитить сородичей от «варварства путчистов, захвативших Украину, а вместе с ней и наших венгерских национальных братьев». Вообще слово «путчисты» было далеко не самым грубым из тех, которые прозвучали на митинге в адрес украинских властей.

Выступила на митинге и депутат Европарламента Кристина Морваи, которая была международным наблюдателем на референдуме о независимости Крыма в 2014 году, а позже посещала республики Донбасса. За это киевские власти не разрешают ей въезд на Украину. Морваи заявила, что самоопределение — это вопрос жизни и смерти для 150 тысяч венгров, проживающих на Украине.

Во всех репортажах украинских СМИ с митинга обязательно указывалось, что он якобы был организован Россией, что многих не удивило. Как утверждали участники акции, любые предположения, что какая-либо неприятность для Украины может произойти без участия России, для киевских властей уже фактически измена.

При этом украинские СМИ не сообщили, что участники митинга почтили минутой молчания память венгров, умерших во время так называемого голодомора, — так на Украине называют голод 1932-33 годов на территории СССР. (Надо отметить, что территории, населенные венграми, входили тогда в состав Чехословакии, где голода не было).

В принципе украинское руководство напугал даже не сам митинг, а реакция венгерского правительства на акцию. Первый митинг у украинского посольства прошел еще 16 сентября 2017 года, и тогда венгры еще не требовали самоопределения Закарпатья, а протестовали против нового украинского закона об образовании, по которому дети представителей национальных меньшинств страны могли учиться на родных языках лишь до 4-го класса, да и то только до 2020 года. Согласно новому закону, после 2020 года все образование на Украине должно быть только на государственном языке.

МИД Украины потребовал запретить митинг, но венгерские власти этого не сделали, и акция состоялась, а после ее окончания у ограды посольства были оставлены учебники венгерского языка.

Правительство Венгрии наоборот поддержало требования участников митинга, а министр иностранных дел Петр Сийярто заявил, что Венгрия теперь будет блокировать все инициативы Украины в ЕС. 9 октября Сийярто посетил Закарпатскую область Украины и заверил проживающих там венгров, что Венгрия будет еще активнее защищать их национальные права.

Когда стало известно о новом митинге с требованием самоопределения Закарпатья, то из Киева снова потребовали его запрета. В ответ венгерское правительство сообщило, что в их стране граждане имеют право собираться, чтобы свободно высказывать свое мнение. 12 октября в Будапешт срочно прилетел министр иностранных дел Украины Павел Климкин, однако сделать ничего не смог — митинг состоялся.

Более того, Киев ждала еще одна неприятность — секретарь министерства юстиции Венгрии Золтан Ковач на встрече с украинскими журналистами прямо заявил:

«Вы ущемляете права нацменьшинств, которые проживают на Украине. Это полностью противоречит ценностям европейской интеграции. Мы в ЕС инициируем пересмотр соглашения об ассоциации с Украиной. Мы сделаем вашу жизнь тяжелой. В соответствии со статистикой, которую я видел, большинство людей в вашей стране не использует украинский язык как основной. У вас используются два языка, но первый язык для большинства — русский. Большинство украинцев не говорит на украинском, поэтому нет смысла и в новом законе об образовании. У вас есть языковые требования к госчиновникам? Мы видели, как люди из разных частей мира приезжали работать в украинском правительстве. Странные вещи творятся в вашем правительстве».

Похоже, в связи с последними событиями руководство Венгрии начинает относиться к украинским властям все с меньшим уважением. Хотя директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев выразил решительный протест по поводу прошедшего митинга, но на это в Будапеште традиционно не обратили никакого внимания. А глава украинского МИД Павел Климкин после острой критики, которой он подвергся во время своего визита в Венгрию, заявил, что в новый закон об образовании будут внесены изменения. Образование на Украине в виде исключения можно будет получать не только на крымско-татарском языке, как в нынешней редакции закона, но и на всех официальных языках ЕС, заявил Климкин.

При этом наблюдатели отмечают, что Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном смело ставит национальные интересы выше евроатлантических. Несмотря на то, что страна является членом НАТО, она не допускает строительства иностранных военных объектов на своей территории. Не обращая внимание на протесты руководства ЕС, венгерское правительство построило на своей границе ограду и не пустило в страну беженцев, в вежливой форме объяснив канцлеру Германии Ангеле Меркель, что тот, кто их пригласил, пусть их у себя и размещает. Недавно венгерские власти приняли новый закон, в соответствии с которым подлежит закрытию Европейский университет в Будапеште, который финансирует американский магнат Джордж Сорос, кстати, уроженец Венгрии.

Несмотря на протесты европейской общественности, в 2012 году в стране была принята новая конституция, в которой в частности было записано:

«Венгрия защищает институт брака между мужчиной и женщиной», «Венгрия поддерживает рождение детей» и «Жизнь плода защищена с момента зачатия».

Там же было записано:

«Руководствуясь идеалом объединенной венгерской нации, Венгрия несет ответственность за судьбу венгров, проживающих вне ее границ, должна способствовать их выживанию и развитию и должна поддерживать их усилия, направленные на сохранение венгерской культуры, а также способствовать их сотрудничеству друг с другом и с Венгрией».

В соответствии с этим положением, венгерские власти начали предоставлять гражданство страны в том числе венграм, проживающим на Украине. На протесты Украины, что тем самым нарушается ее законодательство о запрете двойного гражданства, последовала традиционная спокойная реакция. Вышеупомянутый Золтан Ковач, например, объяснил действия своего правительства просто:

«Мы предоставляем венгерское гражданство на Украине потому, что люди нас об этом просят».

Страна, не боящаяся идти на конфликты с Вашингтоном и Брюсселем, может позволить себе не обращать внимание на протесты Киева, и к настоящему времени почти все венгры Украины имеют два паспорта.

В Закарпатской области Украины венгры составляют 12% населения, но в Береговском районе этой области, который находится на границе с Венгрией, они составляют 76%. В Берегово все надписи, даже на полицейских участках, на двух языках. Там есть 71 венгерская школа и венгерский университет имени Ференца Ракоци.

Украинские власти новый закон о будущем преподавании в школах только на государственном языке объясняют тем, что это позволит детям улучшить знание украинского языка. Эти заявления Киев подкрепляет фактом, что более 75% выпускников венгерских школ на выпускных экзаменах получили за знание украинского языка от одного до трех баллов из 12 возможных.

На вопрос, зачем венграм нужен украинский, власти отвечают, что это нужно он для поступления в украинские вузы. А вот зачем венграм нужно туда поступать, внятного ответа нет. Ведь, учитывая, что из-за низкого качества преподавания украинские дипломы за пределами страны практически не признаются, выпускнику университета придется работать на Украине за зарплату, которая даже ниже, чем в некоторых африканских странах. Напротив, получив высшее образование в Венгрии, выпускник может претендовать на работу в любой стране ЕС, а гражданство Венгрии дает право на безвизовое посещение многих стран, в том числе США. Кроме того, обучение в Венгрии дает возможность избежать призыва в украинскую армию и возможного участия в войне в Донбассе.

Венгры Береговского и Виноградорского районов уже фактически не считают себя гражданами Украины. В мае 2017 года они установили на въездах в эти населенные пункты со стороны Украины стелы с надписями только на венгерском: «Венгры приветствуют вас» и «Район венгерского языка».

То, что Украина де-факто не контролирует районы компактного проживания венгров, фактически признал и главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, который 14 октября 2017 года заявил, что 150 км украинско-венгерской границы находятся во владении частной фирмы, которая не пускает туда украинских пограничников.

Так что Венгрия в любой момент может присоединить этот регион к себе без особых усилий. Точно такая же ситуация с Румынией, Болгарией и Польшей, которые также имеют большие диаспоры на Украине.

По мнению политологов, Украину от развала спасает только то, что сопредельные страны пока еще дорожат членством в ЕС, а при приеме туда они заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям и отказались от намерения добиваться изменения границ. Однако, если нынешняя власть Украины продолжит политику ограничения прав национальных меньшинств, то нельзя исключать, что на ее территории наряду с Луганской и Донецкой народными республиками могут появиться Венгерская народная республика, Польская народная республика, Румынская народная республика и Народная республика Болгария. Тем более, что страны с такими названиями уже были на карте Европы.