Сирия новости 16 октября 16.30: САА и ВКС РФ освободили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре, в Алеппо отмечаются бои между ССА и SDF

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Сирия, 16 октября. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ1 поселения в Дейр эз-Зоре, в Алеппо ССА ведет бои с SDF, «Пешмерга» вышла из двух районов провинции Киркук. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от ИГ поселения в Дейр эз-Зоре, уничтожили 30 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: грабит дома мирных жителей Дейр эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хомсе, несет потери в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведут бои с SDF в Алеппо.

Курды: атакуют позиции ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных антиправительственных формирований в районе Кафр Батны. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011). Боевики антиправительственных группировок, базирующихся в районе Джобар Восточной Гуты, открыли минометный огонь по расположениям САА. Сирийская армия ответила артобстрелом.

Жители населенного пункта Аль-Кабун получили гуманитарную помощь ООН, передает Almanar News. По данным информационного агентства в поселение доставили продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Провинция Алеппо

Новые бригады турецких военных вошли на территорию сирийской провинции Алеппо, сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

На севере региона зафиксированы боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что интенсивные перестрелки между ССА и курдами происходят в районе населенного пункта Кафр Кальбин.

На северо-востоке провинции Алеппо в результате военного столкновения между двумя группировками Сирийской свободной армии (ССА) погибла мирная жительница деревни Аль-Хамран. По данным информационного агентства Almanar News, еще несколько гражданских лиц получили ранения.

Провинция Хомс

Артиллерия сирийской армии ведет обстрел позиций боевиков радикальных формирований в окрестностях города Аль-Ганто на севере провинции Хомс. Об этом сообщает один из военных источников в Telegram (@SRNN2011). Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел зон дислокации радикалов в районах поселений Тейр Маала и Ар-Растан.

В окрестностях поселения Джабурин продолжаются бои между правительственными войсками и боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Армия САР начала наступление на укрепления сторонников «Ан-Нусры» после того, как от обстрела боевиков пострадали мирные жители Джабурина.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет бои с террористами «Исламского государства»1 за контроль над высотой в пригороде Дейр эз-Зора. В эпицентре противостояния район Аль-Умар административного центра провинции. ВКС РФ обеспечили освобождение от террористов ИГИЛ1 деревни Сафира Тахтани. О том, что сирийская армия установила контроль над поселением, сообщает источник в Telegram (@SRNN2011).

Информационное агентство Almanar News пишет, что террористы ИГИЛ грабят дома мирных жителей города Аль-Ашара.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков недалеко от поселения Аль-Заяра на западе провинции Идлиб. Об этом пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили центр подготовки и около 30 боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1. Военные источники отмечают, что среди ликвидированных радикалов – эмир Яман Насреддин и девять иностранных инструкторов, осуществлявших подготовку боевиков.

Ирак

Столкновения между «Пешмергой» и «Хашд аш-Шааби» отмечаются в провинции Киркук. По данным Iraqi News, курдское военизированное формирование потеряло нескольких бойцов убитыми и ранеными.

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что армия Ирака при поддержке бойцов ополчения заняла авиабазу К1. Кроме того, бойцы «Пешмерги» покинули районы Мактаб Калеб и Талль аль-Вард на юге Киркука. По данным информагентства Iraqi News, командование курдских отрядов действует в соответствии с договоренностями, достигнутыми между руководством Ирака и Курдистана. Один из источников в Twitter (@FazelHawramy) сообщает, что выход «Пешмерги» из районов Киркука расценен частью курдского населения как предательство со стороны командования военизированного формирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)