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Дуров во «ВКонтакте» объявил набор юристов для суда из-за Telegram
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    Дуров во «ВКонтакте» объявил набор юристов для суда из-за Telegram

    14:49  16 Октября 2017
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    Дуров во «ВКонтакте» объявил набор юристов для суда из-за Telegram

    Москва, 16 октября. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в течение пары дней планирует выбрать команду юристов для обжалования решения суда о штрафе.

    Дуров заверил, что решение суда будет обжаловаться до тех пор, пока его не признают противоречащим конституции. 

    «Юристов, которые хотели бы этим заняться, просим связаться с нами, — написал дуров на своей странице «ВКонтакте». — В течение пары дней выберем команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах». 

     

    Напомним, в понедельник по решению мирового суда №383 Мещанского района Москвы мессенджер Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. 

    Сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет.

    В сентября Дуров заявлял, что ФСБ составила на месседжер Telegram протокол о нарушении «закона Яровой».

    Автор: Тимур Румянцев
    #дуров #telegram
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