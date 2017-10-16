Дуров во «ВКонтакте» объявил набор юристов для суда из-за Telegram

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Москва, 16 октября. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в течение пары дней планирует выбрать команду юристов для обжалования решения суда о штрафе.

Дуров заверил, что решение суда будет обжаловаться до тех пор, пока его не признают противоречащим конституции.

«Юристов, которые хотели бы этим заняться, просим связаться с нами, — написал дуров на своей странице «ВКонтакте». — В течение пары дней выберем команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах».

Напомним, в понедельник по решению мирового суда №383 Мещанского района Москвы мессенджер Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет.

В сентября Дуров заявлял, что ФСБ составила на месседжер Telegram протокол о нарушении «закона Яровой».