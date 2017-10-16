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Ученые заявили, что гигантские воронки на Ямале продолжают расти
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    Ученые заявили, что гигантские воронки на Ямале продолжают расти

    15:00  16 Октября 2017
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    Ученые заявили, что гигантские воронки на Ямале продолжают расти

    Салехард, 16 октября. Ученые на Ямале продолжают исследовать гигантские воронки, которые образовались в тундре Ямала в 2014 и 2015 годах. По сообщениям исследователей, воронки продолжают разрастаться.

    За три года с момента возникновения более крупная из воронок превратилась в озеро, а позже расширилась за счет соединения с соседним термокарстовым водоемом. Вторая воронка растет не так быстро. Как рассказали Ura.ru в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, химический состав наполняющей воронки воды сильно отличается от воды в соседних водоемах.

    Ученые заявили, что гигантские воронки на Ямале продолжают расти

    Исследователи утверждают, что в тундре будут появляться новые воронки, на возникновение которых повлияло аномально жаркое для Ямала лето 2016 года — жара привела разрушению даже зарастающих воронок.

    Исследователи также продолжают оценивать, насколько опасен необычный природный феномен для человека. Пока что туристов предупреждают, что подходить к воронке близко очень опасно — края образования постоянно разрушаются и можно полететь вниз с высоты десятка метров.

    Пока что нет однозначных взглядов на причины образования воронок — некоторые связывают их появление с падением метеорита, в то время как другие уверены, что причиной взрывов, образующих воронки, являются горючие газы, которыми насыщена вечная мерзлота — когда она тает, в земле могут образовываться заполненные метаном полости, которые затем взрываются.

    Ученые заявили, что гигантские воронки на Ямале продолжают расти

    Автор: Валентин Меликов
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