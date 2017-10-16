МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге

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Санкт-Петербург, 16 октября. Штормовое предупреждение объявлено в Петербурге, сообщили в главном управлении МЧС РФ по городу.

Ухудшение погоды ожидается с 13 до 17 часов в понедельник, 16 октября. Ветер в городе будет юго-западным и западным, а также усилится до 16 метров в секунду.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, — предупредили жителей Северной столицы спасатели. — Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)».

Кроме того, синоптики отметили, что все дни в начале недели будут дождливыми.