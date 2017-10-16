Телескоп «Хаббл» сфотографировал «космическую аварию» с участием галактик

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Москва, 16 октября. Орбитальная обсерватория «Хаббл» смогла получить детальные фотоснимки двух столкнувшихся галактик в созвездии Рака.

Одна фотография была опубликована на сайте космического телескопа. Специалисты заявили, что такие «космические аварии» переживали когда-то все галактики. Эту информацию исследователи космоса подтвердили, наблюдая за движением звезд в космосе и в Млечном Пути.

Любопытно, что галактика NGC 2623 в созвездии Рака, которая находится от Земли примерно на 250 миллионов лет, является ярким примером конечного результата подобных столкновений.

Ранее сообщалось, что Астероид под номером 2012 TC4 не стал сходить со своей траектории и пролетел мимо Земли на расстоянии 42 тыс. километров.