Вице-спикер парламента КНДР передал Матвиенко заявление Ким Чен Ына

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Санкт-Петербург, 16 октября. Заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун передал спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко обращение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

На встрече в Петербурге Ан Дон Чхун поблагодарил Матвиенко за приглашение на Ассамблею Межпарламентского союза. Он отметил, что проведение этого мероприятия в Северной столице стало победой России, передает РИА Новости.

«Высший руководитель партии опубликовал заявление председателя госсовета, — констатировал гость из КНДР, — позвольте вам его передать».

«Мы его внимательно изучим», — ответила председатель Совета Федерации.

По словам Матвиенко, Ассамблея Межпарламентского союза и другие подобные форумы представляют собой отличную возможность общаться представителям разных стран, выражать позиции по различным вопросам. Кроме того, подчеркнула она, это дает возможность национальным делегациям обсудить двустороннее взаимодействие.