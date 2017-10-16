Вице-спикер парламента КНДР передал Матвиенко заявление Ким Чен Ына
Санкт-Петербург, 16 октября. Заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун передал спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко обращение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
На встрече в Петербурге Ан Дон Чхун поблагодарил Матвиенко за приглашение на Ассамблею Межпарламентского союза. Он отметил, что проведение этого мероприятия в Северной столице стало победой России, передает РИА Новости.
«Высший руководитель партии опубликовал заявление председателя госсовета, — констатировал гость из КНДР, — позвольте вам его передать».
«Мы его внимательно изучим», — ответила председатель Совета Федерации.
По словам Матвиенко, Ассамблея Межпарламентского союза и другие подобные форумы представляют собой отличную возможность общаться представителям разных стран, выражать позиции по различным вопросам. Кроме того, подчеркнула она, это дает возможность национальным делегациям обсудить двустороннее взаимодействие.
«Диалог необходим, чтобы лучше понимать друг друга», — заключила Матвиенко.