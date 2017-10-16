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Происшествия
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Происшествия
Житель Зауралья поехал воровать продукты на украденном велосипеде
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    Житель Зауралья поехал воровать продукты на украденном велосипеде

    14:20  16 Октября 2017
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    Житель Зауралья поехал воровать продукты на украденном велосипеде

    Курган, 16 октября. Безработный житель Зауралья задержан за кражу одежды и велосипеда, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

    По версии следствия, 18-летний юноша сначала украл из магазина одежду и велосипед, а затем отправился на нем красть еду. Сотрудники полиции прибыли после звонка хозяина продуктового магазина. В тот момент вор все еще находился в торговом зале.

    Оперативники обратили внимание на то, что на молодом человеке все еще была одежда с бирками из магазина. На улице стоял велосипед с ценником.

    Подозреваемый сразу же во всем признался: он проник в магазин, выбрал подходящие по размеру вещи, затем наткнулся на велосипед, взял его и поехал за продуктами.

    В данный момент юноша задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает Ura.Ru. Ранее он уже был судим.

    Автор: Дима Оленин
    #кража #курган
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