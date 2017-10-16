Союзу «За Украину против России» грозит катастрофа: в Киеве заявили о потере доверия ЕС

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Киев, 16 октября. Скандал с Венгрией и Румынией, связанный с новым украинским законом об образовании, привел к тому, что страны Европейского союза отказались от безоговорочной поддержки киевских властей во всех начинаниях. Таким мнением поделился украинский дипломат Василий Филипчук.

По его словам, языковой скандал грозит «катастрофическими последствиями для выстраивания союза «За Украину против России». Ситуация де-факто показывает, что «Украина исчерпала кредит доверия», считает дипломат.

«Мы уже больше не можем рассчитывать, что нас по умолчанию будут поддерживать, что бы мы ни делали. Это может иметь очень практичные отрицательные последствия, ведь не за горами обсуждение санкций против России в Брюсселе», — передает слова эксперта «ПолитНавигатор».

Филипчук подчеркнул, что в преддверии обсуждения антироссийских ограничений позиция Венгрии, Румынии и Польши может иметь крайне важное значение относительно того, будут ли продлены санкции.

Ранее стало известно, что Будапешт может инициировать введение санкций против Украины из-за нового закона об образовании.