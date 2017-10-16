Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался в Петербурге

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Санкт-Петербург, 16 октября. Один из ведущих оперных солистов Мариинского театра, народный артист СССР Николай Охотников скончался сегодня на 81 году жизни.

Печальной новостью поделились в пресс-службе театра, сообщает «Комсомольская правда - Санкт-Петербург». В петербургском храме культуры Охотников проработал более двух десятков лет.

Будучи профессором Санкт-Петербургской консерватории, народный артист СССР передавал свое мастерство молодому поколению вокалистов. На сцене Мариинского театра продолжают работать его ученики — Александр Морозов, Владимир Феляуэр, Юрий Власов, Виталий Янковский.

Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Охотникова.