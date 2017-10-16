«Там не было майдана»: на Украине объяснили отказ Польши от кредитов МВФ

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Киев, 16 октября. Сообщения о том, что Польша не только отказалась от многомиллиардных кредитов МВФ, но и снизила пенсионный возраст, вызвало живую реакцию украинских политиков и обозревателей. Разумеется, украинцы не могут не сравнивать действия правительства Польши с решениями Рады и президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, ранее Минфин Польши сообщил о решении отказаться от кредитной линии Международного валютного фонда в размере 9,2 млрд долларов. Министр Матеуш Моравецкий заявил, что в настоящее время экономика Польши находится на подъеме и не нуждается в кредитах — даже тех, которые не связаны какими-либо условиями.

«Сравните: Гройсман с Порошенко выпрашивают кредиты МВФ на унизительных антисоциальный условиях и за 1 млрд ухудшают условия выхода на пенсию и повышают возраст выхода на пенсию до 65 лет», — пишет украинский эксперт по социальной политике Андрей Павловский.

Министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко выразился на своей странице Facebook даже жестче. По его словам, «кредиты вполне могут работать на экономику — если они не попадают в вороватые руки необразованных барыг, естественно». Член украинского кабмина подчеркнул, что «затягивание Украины в долги не может быть личным делом местечковых авантюристов».

Впрочем, читатели министра пребывают в уверенности, что «польское экономическое чудо» объясняется исключительно трудом четырех миллионов гастарбайтеров с Украины, пишет «Экономика сегодня». Однако не все с этим согласны. Более правдоподобную причину различий между Украиной и Польшей нашел аналитик Александр Охрименко.

«Главное отличии экономики Польши от экономики Украины — там не было Майдана, — пишет Охрименко. — Когда правила меняются на ходу, когда вчерашние Герои Майдана берут «не по чину», то тут не до бизнеса. Разговоры о реформах тут точно не помогут. Будем завидовать Польше и мудрости ее народа, который ездит на заработки в Германию и Англию, а не устраивает погромы и убийства в центре своей столицы с криками «Европа нас кохает».

А депутат Рады Николай Княжицкий без прикрас назвал причину того, почему ситуация на Украине остается такой, как есть.