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«Там не было майдана»: на Украине объяснили отказ Польши от кредитов МВФ
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    «Там не было майдана»: на Украине объяснили отказ Польши от кредитов МВФ

    14:51  16 Октября 2017
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    «Там не было майдана»: на Украине объяснили отказ Польши от кредитов МВФ

    Киев, 16 октября. Сообщения о том, что Польша не только отказалась от многомиллиардных кредитов МВФ, но и снизила пенсионный возраст, вызвало живую реакцию украинских политиков и обозревателей. Разумеется, украинцы не могут не сравнивать действия правительства Польши с решениями Рады и президента Украины Петра Порошенко.

    Напомним, ранее Минфин Польши сообщил о решении отказаться от кредитной линии Международного валютного фонда в размере 9,2 млрд долларов. Министр Матеуш Моравецкий заявил, что в настоящее время экономика Польши находится на подъеме и не нуждается в кредитах — даже тех, которые не связаны какими-либо условиями.

    «Сравните: Гройсман с Порошенко выпрашивают кредиты МВФ на унизительных антисоциальный условиях и за 1 млрд ухудшают условия выхода на пенсию и повышают возраст выхода на пенсию до 65 лет», — пишет украинский эксперт по социальной политике Андрей Павловский.

    Министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко выразился на своей странице Facebook даже жестче. По его словам, «кредиты вполне могут работать на экономику — если они не попадают в вороватые руки необразованных барыг, естественно». Член украинского кабмина подчеркнул, что «затягивание Украины в долги не может быть личным делом местечковых авантюристов».

    Впрочем, читатели министра пребывают в уверенности, что «польское экономическое чудо» объясняется исключительно трудом четырех миллионов гастарбайтеров с Украины, пишет «Экономика сегодня». Однако не все с этим согласны. Более правдоподобную причину различий между Украиной и Польшей нашел аналитик Александр Охрименко.

    «Главное отличии экономики Польши от экономики Украины — там не было Майдана, — пишет Охрименко. — Когда правила меняются на ходу, когда вчерашние Герои Майдана берут «не по чину», то тут не до бизнеса. Разговоры о реформах тут точно не помогут. Будем завидовать Польше и мудрости ее народа, который ездит на заработки в Германию и Англию, а не устраивает погромы и убийства в центре своей столицы с криками «Европа нас кохает».

    А депутат Рады Николай Княжицкий без прикрас назвал причину того, почему ситуация на Украине остается такой, как есть.

    «У нас бы сказали: «Мы посовещались с президентом, премьер-министром и общественными активистами и продолжим реформы, но, к сожалению, Верховная рада должна проголосовать, а комиссии принять решение.., — написал Княжицкий на своей странице Facebook. — Как-то так. Потому что за ширмой демократии мы создали общество безответственности».

    «Там не было майдана»: на Украине объяснили отказ Польши от кредитов МВФ

    Автор: Валентин Меликов
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