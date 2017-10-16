Жена актера Марьянова опубликовала прощальный клип

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Москва, 16 октября. Супруга актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик опубликовала в соцсети клип на песню Елены Ваенги «Аэропорт», в котором сыграл ее муж. Таким образом она попрощалась со своим супругом, который скончался накануне в возрасте 47 лет.

Под публикацией на страницы Ксении Бик в Facebook появилось множество сочувствующих комментариев от друзей и знакомых супружеской пары.

Песня про аэропорты выбрана не случайно — как известно, пара познакомилась в самолете. Композиция стала для Дмитрия и Ксении своеобразным талисманом.

47-летний Дмитрий Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. По данным СМИ, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. Актер получил широкую известность после выхода фильмов «День радио» и «Дорогая Елена Сергеевна», он также активно сотрудничал с «Квартетом И».