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Жена актера Марьянова опубликовала прощальный клип
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    Жена актера Марьянова опубликовала прощальный клип

    15:11  16 Октября 2017
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    Жена актера Марьянова опубликовала прощальный клип

    Москва, 16 октября. Супруга актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик опубликовала в соцсети клип на песню Елены Ваенги «Аэропорт», в котором сыграл ее муж. Таким образом она попрощалась со своим супругом, который скончался накануне в возрасте 47 лет. 

    Под публикацией на страницы Ксении Бик в Facebook появилось множество сочувствующих комментариев от друзей и знакомых супружеской пары. 

    Песня про аэропорты выбрана не случайно — как известно, пара познакомилась в самолете. Композиция стала для Дмитрия и Ксении своеобразным талисманом.

    47-летний Дмитрий Марьянов умер в Подмосковье по дороге в больницу. По данным СМИ, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба. Актер получил широкую известность после выхода фильмов «День радио» и «Дорогая Елена Сергеевна», он также активно сотрудничал с «Квартетом И».

    Автор: Тимур Румянцев
    #марьянов
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