Актер Джерард Батлер госпитализирован после ДТП на мотоцикле

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Лос-Анджелес, 16 октября. Известный британский актер Джерард Батлер госпитализирован после аварии на мотоцикле в Лос-Анджелесе.

По информации The Sun, состояние актера стабильное. К счастью, он не получил никаких переломов, лишь ссадины и ушибы.

Gerard Butler rushed to hospital after motorbike crash in Los Angeles https://t.co/0amfrKzg0s pic.twitter.com/mLl0MMYBaa — The Sun (@TheSun) October 16, 2017

Сообщается, что кто-то из очевидцев ДТП вызвал для Балтера скорую. Актера тут же доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь.

Отметим, что Джерард Батлер получил широкую известность после выхода фильмов «Рок-н-рольщик», «Законопослушный гражданин», «P.S. Я люблю тебя», «300 спартанцев».