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Происшествия
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Общество
Актер Джерард Батлер госпитализирован после ДТП на мотоцикле
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    Актер Джерард Батлер госпитализирован после ДТП на мотоцикле

    14:02  16 Октября 2017
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    Актер Джерард Батлер госпитализирован после ДТП на мотоцикле

    Лос-Анджелес, 16 октября. Известный британский актер Джерард Батлер госпитализирован после аварии на мотоцикле в Лос-Анджелесе.

    По информации The Sun, состояние актера стабильное. К счастью, он не получил никаких переломов, лишь ссадины и ушибы.

    Сообщается, что кто-то из очевидцев ДТП вызвал для Балтера скорую. Актера тут же доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь.

    Отметим, что Джерард Батлер получил широкую известность после выхода фильмов «Рок-н-рольщик», «Законопослушный гражданин», «P.S. Я люблю тебя», «300 спартанцев».

     

     

    Автор: Дима Оленин
    #дтп #джерард батлер
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