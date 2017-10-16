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Политика
Песков заявил о планах президента России принять участие в ПМЭФ-2018
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    Песков заявил о планах президента России принять участие в ПМЭФ-2018

    14:02  16 Октября 2017
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    Песков заявил о планах президента России принять участие в ПМЭФ-2018

    Москва, 16 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера принять участие в Петербургском экономическом форуме в 2018 году.

    «Я могу объявить, что президент Российской Федерации примет участие в следующем Питерском международном экономическом форуме», — сказал Песков в ходе пресс-конференции.

    Журналисты напомнили о заявлении помощника главы государства Юрия Ушакова, который ранее сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефоном разговоре с Владимиром Путиным заявил о готовности стать ключевым участником Петербургского международного экономического форума, который пройдет в конце мая 2018 года. Некоторые восприняли это как утверждение о том, что участие в форуме в статусе президента России примет Владимир Путин и уточнили, означает ли это, что глава государства планирует участвовать в выборах, которые состоятся до форума.

    В свою очередь Песков повторил, что президент России примет участие в следующем Петербургском экономическом форуме, сделав акцент на первых двух словах, подчеркнув, что никакого имени он не произносил.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #песков #макрон #пмэф-2018
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