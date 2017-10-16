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Лавров получил в подарок от фермера 4,5 кг особенного сыра
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    Лавров получил в подарок от фермера 4,5 кг особенного сыра

    14:23  16 Октября 2017
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    Лавров получил в подарок от фермера 4,5 кг особенного сыра

    Сочи, 16 октября. Министр иностранных дел Сергей Лавров получил в подарок 4,5 кг сыра на Всемирном молодежном форуме в Сочи.

    Сыр главе МИД РФ в знак благодарности за поддержку российских фермеров на международной арене вручил один из участников форума – Олег Сирота. Фермер из Московской области признался Лаврову, что в прошлом работал программистом, но быть фермером ему нравится больше.

    Сирота также рассказал, что подарил министру сыр особого сорта – «Фестивальный». Он был сварен специально для форума.

    На данный момент Лавров – самый популярный участник Всемирного молодежного форума в Сочи. Желающим послушать его выступления приходится занимать места за два часа до начала сессии.

    Напомним, молодежный форум торжественно открылся в Сочи в воскресенье 15 октября. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #лавров #сочи #вфмс2017
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