Ученые впервые запустили в космос шоколадное пирожное Терри

В Избранное

Глазго, 16 октября. Шоколадный бисквит Терри, прикрепленный к воздушному шару, поднялся в атмосферу на высоту более 37 тысяч метров, заявил исполнительный директор научного центра в Глазго Стивен Бреслин.

Шотландские ученые провели необычный эксперимент: они запустили в космос пирожное. Шоколадный бисквит Терри прикрепили к воздушному шару, который поднялся на более чем 37 тысяч метров в атмосферу.

Эксперты подсчитали, что полет кекса продлился 1,5 часа. За путешествием бисквита наблюдали порядка 33 тысячи человек, передает «Вечерняя Москва».

WATCH: Tunnock's Teacake launched 121,000ft to edge of space https://t.co/eleCXSZKgN pic.twitter.com/ONgsuDkri2 — STV News (@STVNews) October 13, 2017

Один из авторов эксперимента объяснил, что хотел выяснить, можно ли отправить в космос пирожное. Он отметил, что по возвращении из стратосферы на Землю он остался съедобным, несмотря на поглощение огромного количества ультрафиолетового излучения.