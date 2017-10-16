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Ученые впервые запустили в космос шоколадное пирожное Терри
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    Ученые впервые запустили в космос шоколадное пирожное Терри

    13:57  16 Октября 2017
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    Ученые впервые запустили в космос шоколадное пирожное Терри

    Глазго, 16 октября. Шоколадный бисквит Терри, прикрепленный к воздушному шару, поднялся в атмосферу на высоту более 37 тысяч метров, заявил исполнительный директор научного центра в Глазго Стивен Бреслин.

    Шотландские ученые провели необычный эксперимент: они запустили в космос пирожное. Шоколадный бисквит Терри прикрепили к воздушному шару, который поднялся на более чем 37 тысяч метров в атмосферу.

    Эксперты подсчитали, что полет кекса продлился 1,5 часа. За путешествием бисквита наблюдали порядка 33 тысячи человек, передает «Вечерняя Москва».

    Один из авторов эксперимента объяснил, что хотел выяснить, можно ли отправить в космос пирожное. Он отметил, что по возвращении из стратосферы на Землю он остался съедобным, несмотря на поглощение огромного количества ультрафиолетового излучения.

    «Мы каждый день привлекаем внимание людей к космической науке, и мы думали, что лучший способ взбудоражить воображение и интерес людей  —  нам самим запускать что-то в космос, — цитирует Бреслина stv.tv. — Мы в восторге от того, сколько людей присоединилось к нам в Интернете».

    Ученые впервые запустили в космос шоколадное пирожное Терри

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #космос #терри #бисквит #пирожное
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