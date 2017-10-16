Ученые впервые запустили в космос шоколадное пирожное Терри
Глазго, 16 октября. Шоколадный бисквит Терри, прикрепленный к воздушному шару, поднялся в атмосферу на высоту более 37 тысяч метров, заявил исполнительный директор научного центра в Глазго Стивен Бреслин.
Шотландские ученые провели необычный эксперимент: они запустили в космос пирожное. Шоколадный бисквит Терри прикрепили к воздушному шару, который поднялся на более чем 37 тысяч метров в атмосферу.
Эксперты подсчитали, что полет кекса продлился 1,5 часа. За путешествием бисквита наблюдали порядка 33 тысячи человек, передает «Вечерняя Москва».
WATCH: Tunnock's Teacake launched 121,000ft to edge of space https://t.co/eleCXSZKgN pic.twitter.com/ONgsuDkri2— STV News (@STVNews) October 13, 2017
Один из авторов эксперимента объяснил, что хотел выяснить, можно ли отправить в космос пирожное. Он отметил, что по возвращении из стратосферы на Землю он остался съедобным, несмотря на поглощение огромного количества ультрафиолетового излучения.
«Мы каждый день привлекаем внимание людей к космической науке, и мы думали, что лучший способ взбудоражить воображение и интерес людей — нам самим запускать что-то в космос, — цитирует Бреслина stv.tv. — Мы в восторге от того, сколько людей присоединилось к нам в Интернете».