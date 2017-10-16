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Россияне смогут отменить ошибочные штрафы за нарушение ПДД в один клик
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    Россияне смогут отменить ошибочные штрафы за нарушение ПДД в один клик

    14:47  16 Октября 2017
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    Россияне смогут отменить ошибочные штрафы за нарушение ПДД в один клик

    Москва, 16 октября. Законопроект, позволяющий водителям удаленно отменить ошибочный штраф, разрабатывают в Госдуме. Как пояснил автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, если документ будет принят, автовладельцы смогут автоматически аннулировать постановление о наложении штрафа, полученное по почте в результате технических ошибок камер видеофиксации нарушений.

    По задумке парламентария, отменить неверный штраф без личного участия автовладельца можно будет через сайт Госуслуг по принципу одной кнопки.

    «Например, автовладелец на сайте Госуслуг, в разделе штрафы может кликнуть окошко «Не мой номер». После этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, ещё раз его проверяют, и в случае обоснованности претензий отправляют штраф в корзину», — рассказал Лысаков.

    Депутат отметил, что технические ошибки при наложении штрафа сегодня не редкость. А чтобы обжаловать постановление, невиновному в нарушении автовладельцу приходится пройти ряд препятствий вплоть до поездок в другой город для разбирательства, так как удаленно решить данный вопрос нельзя.

    «Парадокс, но даже когда в ГАИ видят, что произошла ошибка — цвет машины другой, номер отличается — они не могут отменить собственное постановление. Должен либо прокурор вынести им определение об отмене, либо сам водитель приехать и написать заявление, что это не его машина», — цитирует Лысакова «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #госдума #пдд #госуслуги #штраф #лысаков
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