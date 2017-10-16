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Израиль заявил, что уведомил Россию об авиаударе в Сирии «в режиме реального времени»
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    Израиль заявил, что уведомил Россию об авиаударе в Сирии «в режиме реального времени»

    13:54  16 Октября 2017
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    Израиль заявил, что уведомил Россию об авиаударе в Сирии «в режиме реального времени»

    Тель-Авив, 16 октября. Израиль уведомил Россию «в режиме реального времени» об авиаударе по зенитной батарее Вооруженных сил Сирии вблизи Дамаска.

    «Израиль уведомил Россию «в режиме реального времени» об авиаударе в Сирии», — сообщил ТАСС представитель Армии обороны Израиля.

    По словам одного из руководителей пресс-службы армии, «РФ уведомили в реальном времени или, вероятно, непосредственно перед (нанесением удара)». Представитель армейской пресс-службы также добавил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу, который в понедельник прибудет с визитом в еврейское государство, «будет исчерпывающе проинформирован по этой теме».

    Отметим, что в момент обстрела израильские самолеты находились в воздушном пространстве Ливана

    Напомним, ранее сообщалось, что Россия в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировала десять нарушений, Турция — два. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #израиль
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