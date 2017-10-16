Путин выразил соболезнования главе Сомали в связи с крупнейшим в стране терактом

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Москва, 16 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил соболезнования главе Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду в связи с террористическим актом. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия решительно осуждает «это чудовищное преступление, направленное против мирного населения».

«Поддерживаем усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой», — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер направил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, следует из текста телеграммы.

Death toll from Saturday's truck bombing in Somalia's capital is now over 300, officials say https://t.co/QLErWvTnhG pic.twitter.com/mwj2vMop4h — CBS News (@CBSNews) October 16, 2017

Напомним, согласно последним данным, число жертв в результате мощного взрыва в Могадишо превысило 300 человек. Атака стала самой крупной в истории Сомали.