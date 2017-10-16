Песков не стал комментировать военную операцию Турции в Идлибе

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Москва, 16 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, согласовывала ли Турция свою военную операцию в сирийском Идлибе с РФ.

«Я это не комментирую», — заявил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что действия по обеспечению безопасности в районе деэскалации в Сирии уже были согласованы. Он также добавил, что работа в данной области продолжается, передает ТАСС.

Напомним, что 9 октября Генштаб Вооруженных сил Турции объявил о начале операции в сирийском Идлибе. Военные вошли на территорию САР и провели разведку для обустройства наблюдательных пунктов. В будущем они будут использоваться для мониторинга режима перемирия.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали отсутствие делегации Венесуэлы на МПС. Песков подчеркнул, что РФ поддерживает добрые отношения с Венесуэлой. Вопрос об отсутствии делегации страны на МПС следует задать организаторам.