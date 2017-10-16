Нельзя дискредитировать идею: Онищенко рассказал о проблемах Общественного совета при Роспотребнадзоре

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Президент России поставил задачу сделать органы исполнительной власти более открытыми, более доступными, более прозрачными доля граждан. Для этого при каждом органе исполнительной власти создаются общественные советы, которые должны обеспечить учет потребностей и интересов россиян, защиту их прав и свобод. Кроме того, советы создаются для осуществления общественного контроля за деятельностью исполнительной власти.

Однако при создании общественных советов порой возникают сложности и проблемы, которые необходимо как можно скорее решить, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Своим видением ситуации, сложившейся вокруг общественного совета хорошо знакомого ему ведомства — Роспотребнадзора, — Геннадий Онищенко поделился с Федеральным агентством новостей.

«На прошлой неделе на площадке Общественной палаты России проходили выборы председателя Общественного совета Роспотребнадзора, — рассказал Геннадий Онищенко. — До этого долгое время эту должность занимал академик Анатолий Иванович Григорьев — известный врач, бывший вице-президент Российской академии наук, известный широким научным кругозором во всех отраслях медицины. Так вот, на прошлой неделе с подачи открытого правительства, которым руководит министр без портфеля Михаил Абызов, был составлен список возможных членов общественного совета при Роспотребнадзоре. Хотя это довольно странная процедура, потому что в таких случаях, как правило, объявляется конкурс с широким участием, в том числе с участием представителей самого ведомства. Но здесь был предложен список, и даже была предложена кандидатура на пост председателя».

Однако, по мнению Геннадия Онищенко, предложенная кандидатура никак не подходила на роль главы Общественного совета при Роспортебнадзоре. По словам собеседника ФАН, человека, которого предлагалось избрать на эту должность, в свое время председатель правительства Дмитрий Медведев даже уволил с должности заместителя министра.

«И вот теперь этого господина предлагают на роль председателя совета, — отметил Геннадий Онищенко. — Насколько мне известно, презентуя свою программу, он продемонстрировал полное незнание проблем ведомства, а единственной конкретикой его выступления было то, что он называл многие известные фамилии в правительстве и в администрации президента. Но, наверно, это слабый аргумент для того, чтобы претендовать на занятие места председателя общественного совета. Это, скорее, воспринимается, как поведение человека, который мыслит по понятиям — «я могу назвать много фамилий людей, которых я знаю или якобы знаю, и только на основании этого меня должны избрать на эту должность».

Геннадий Онищенко напомнил, что речь идет об общественном совете при ведомстве, главной целью которого является защита прав граждан.

«Речь идет о защите граждан, которые в законе названы потребителями, — защите их здоровья, прав на получение информации, их прав и интересов перед бизнесом, перед федеральными структурами, — как юридически заведомо слабой стороны, потому что каждый из нас абсолютно беззащитен перед мощью любого ведомства, любой бизнес-структуры, имеющей свои юридические службы, — напомнил первый зампред комитета Госдумы. — Так вот, главную цель, которую претендент назвал в своей презентации, он видит в том, чтобы защитить бизнес от надзорных органов. Вряд ли аргументы, которые были в его выступлении, плюс полное непонимание задач надзорного органа, на должность главы общественного совета которого он претендует, могли вдохновить тех, кого рекомендовало правительство в состав общественного совета. Даже они сочли невозможным избрать этого господина возглавлять общественный совет».

Также, по словам Геннадия Онищенко, при обсуждении кандидатуры главы совета выступил самовыдвиженец — бывший депутат Госдумы Петр Шелищ. О нем первый зампред комитета Госдумы отозвался с большим уважением.

«Петр Шелищ много раз был депутатом Государственной думы, это человек, который стоял у истоков разработки и принятия законов о защите прав потребителей, который многие годы входит в состав совета, действующего при Роспотребнадзоре. Шелищ всегда выступает со своим мнением по вопросам защиты прав потребителей. И сегодня он занимает активную позицию в разработке новой, уже третьей версии закона о защите прав потребителей, потому что последняя версия принималась 20 лет назад. Однако в прошлую среду председатель Общественного совета Роспотребнадзора так и не был выбран», — посетовал Геннадий Онищенко.

По словам депутата Госдумы, подобные ситуации тормозят развитие правильного и очень нужного для России института общественных советов, которые создаются при всех органах исполнительной власти.