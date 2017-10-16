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Происшествия
Двадцать человек стали жертвами аварий в Подмосковье за прошедшую неделю
Происшествия
Пьяный житель Тюмени на автобусе врезался в арку жилого дома
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    Пьяный житель Тюмени на автобусе врезался в арку жилого дома

    13:43  16 Октября 2017
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    Пьяный житель Тюмени на автобусе врезался в арку жилого дома

    Тюмень, 16 октября. Микроавтобус врезался в арку дома. За рулем находился пьяный тюменец, лишенный водительских прав.

    Инцидент произошел на улице Циолковского. Mercedes Sprinter не вписался в арочный проезд. При аварии пострадал мужчина, сообщает «Ura.ru». Стражи порядка выяснили, что пострадавший - 49-летний житель Тюмени работает водителем микроавтобуса, который принадлежит местному бизнесмену. Однако в то утро за рулем был другой человек. Стало известно, что вечером водитель вместе со своим другом распивали спиртные напитки в салоне Mercedes Sprinter. Ночевать решили там же. Проснулся тюменец от удара. За рулем в это время был его собутыльник.

    Пьяный житель Тюмени на автобусе врезался в арку жилого дома

    Инспекторы ГИБДД проверили на алкотестере 31-летнего мужчину, который устроил аварию. Сейчас ему грозит уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом состоянии.

    Автор: Алексей Громов
    #авария #происшествие #тюмень
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