Пьяный житель Тюмени на автобусе врезался в арку жилого дома

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Тюмень, 16 октября. Микроавтобус врезался в арку дома. За рулем находился пьяный тюменец, лишенный водительских прав.

Инцидент произошел на улице Циолковского. Mercedes Sprinter не вписался в арочный проезд. При аварии пострадал мужчина, сообщает «Ura.ru». Стражи порядка выяснили, что пострадавший - 49-летний житель Тюмени работает водителем микроавтобуса, который принадлежит местному бизнесмену. Однако в то утро за рулем был другой человек. Стало известно, что вечером водитель вместе со своим другом распивали спиртные напитки в салоне Mercedes Sprinter. Ночевать решили там же. Проснулся тюменец от удара. За рулем в это время был его собутыльник.

Инспекторы ГИБДД проверили на алкотестере 31-летнего мужчину, который устроил аварию. Сейчас ему грозит уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом состоянии.