Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Двадцать человек стали жертвами аварий в Подмосковье за прошедшую неделю
Политика
Песков: Пока рано говорить о выдвижении Путина на выборы-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков: Пока рано говорить о выдвижении Путина на выборы-2018

    13:38  16 Октября 2017
    45

    Песков: Пока рано говорить о выдвижении Путина на выборы-2018

    Москва, 16 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не объявил, будет ли он участвовать в выборах 2018 года.

    «Пока нет никаких заявлений по выдвижению, по анонсированию, произойдет ли это или не произойдет, как это произойдет», — цитирует Пескова ТАСС.

    Он также добавил, что Кремль проинформирует в случае принятия какого-либо решения на этот счет.

    Отметим, что сам Путин многократно заявлял, что сделает заявление относительно своего участия или неучастия в выборах президента в 2018 году. Это произойдет в установленный законом срок предвыборной кампании.

    Российские СМИ регулярно публикуют информацию с предположениями относительно участия главы государства в выборах 2018 года. Обсуждается также, будет ли президент выступать как самовыдвиженец или его кандидатуру выдвинет партия «Единая Россия».

    Ранее Песков рассказал о решениях по амнистии к 100-летию революции.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #песков #выборы-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48530

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67209

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82008

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49474

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        147374
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        3396
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        184
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        1232
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        769