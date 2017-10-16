Песков: Пока рано говорить о выдвижении Путина на выборы-2018

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Москва, 16 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не объявил, будет ли он участвовать в выборах 2018 года.

«Пока нет никаких заявлений по выдвижению, по анонсированию, произойдет ли это или не произойдет, как это произойдет», — цитирует Пескова ТАСС.

Он также добавил, что Кремль проинформирует в случае принятия какого-либо решения на этот счет.

Отметим, что сам Путин многократно заявлял, что сделает заявление относительно своего участия или неучастия в выборах президента в 2018 году. Это произойдет в установленный законом срок предвыборной кампании.

Российские СМИ регулярно публикуют информацию с предположениями относительно участия главы государства в выборах 2018 года. Обсуждается также, будет ли президент выступать как самовыдвиженец или его кандидатуру выдвинет партия «Единая Россия».

Ранее Песков рассказал о решениях по амнистии к 100-летию революции.